قلق واسع بين العُمانيين بعد ارتفاع “مرعب” بأعداد المصابين بكورونا خلال 24 ساعة فقط بسبب “قرارات جريئة”

غمرت حالة من الخوف والقلق، عديد من المواطنين العمانيين اليوم الخميس، عقب بيان لوزارة الصحة العمانية يتحدث عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد10” في البلاد.

حيث أفادت وزارة الصحة بسلطنة عمان إصابة ما يزيد عن 636 حالة جديدة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، ليصل إجمالي الإصابات إلى ما يقدر بـ9009 حالة إصابة مؤكدة في كامل المحافظات العمانية.

كما بيّن بيان الوزارة الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة يشتمل على 345 حالة إصابة لمواطنين عُمانيين الأصل، فيما البقية من جنسيات مختلفة.

فيما أكد البيان وفاة حالة واحدة تعود لمواطنة في عامها الواحد والخمسين من العمر، إثر تداعيات إصابتها بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بداية الأزمة 40 حالة وفاة.

وتؤكد الصحة العُمانية وجود ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا “كوفيد19” في عُمان، حيث بلغ اليوم معدل إصابات يزيد عن ضعف عدد الإصابات التي تم تسجيلها يوم أمس، حيث رصد أمس 255 حالة بينما اليوم 636 حالة إصابة.

وتزامن هذا الارتفاع المخيف لأعداد الإصابات بكورونا بالسلطنة، مع قرارات وصفت “بالجريئة”، اتخذتها الحكومة العمانية، برفع الحجر الصحي عن محافظة “مسقط” اعتباراً من الجمعة المقبل.

وبهذا يصل إجمالي الإصابات إلى ما يقدر بـ9009 حالة إصابة مؤكدة في كامل المحافظات العمانية.