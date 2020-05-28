ليست إماراتية.. غنائم اليوم التي انتزعتها قوات الوفاق من ميليشيات حفتر بعد هزيمة مذلة ستجلط رئيس دولة جارة

نشر الناشط الليبي عماد فتحي ـ المختص بمتابعة المعارك الجارية في ليبيا ـ تغريدة أكد فيها أن قوات حكومة الوفاق الليبية، نجحت بالسيطرة على غنائم جديدة من قوات حفتر، ولكن المفاجأة كانت ماهية هذه الغنائم.

وقال الناشط الليبي في تغريدته التي رصدتها (وطن) إن قوات حكومة الوفاق الليبية نجحت في السيطرة على دبابة مصرية من نوع “رمسيس t54/55″، خلال تقدمها في محور عين زارة في ليبيا.

#عااااااجل |



إحدى غنائم الجيش الليبي اليوم في محور عين زارة هي دبابة مصرية اسمها : رمسيس T-54/55، زوّد بها السيسي مجرم الحرب حفتر.#عاصفة_السلام — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) May 28, 2020

كما نشر “فتحي” صورة توثق ألغام شديدة الانفجار، وضعتها قوات الجنرال خليفة حفتر، في منازل المواطنين جنوبي العاصمة طرابلس، خلال سيطرتهم على المنطقة هناك.

وعلّق قائلاً: ” سرية الهندسة العسكرية: ألغام وضعتها مليشيات حفتر الإرهابية داخل أدراج غرف النوم في بيوت المواطنين جنوب العاصمة طرابلس. ما الحقد الذي يحملونه هؤلاء.. حسبنا الله فيكم وفيمن دعمكم وأيّدكم”.

سرية الهندسة العسكرية:



ألغام وضعتها مليشيات حفتر الإرهابية داخل أدراج غرف النوم في بيوت المواطنين جنوب العاصمة طرابلس.

ما الحقد الذي يحملونه هؤلاء.. حسبنا الله فيكم وفيمن دعمكم وايدكم#عاصفة_السلام pic.twitter.com/ybVwWupnnq — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) May 28, 2020

ونشر عماد فتحي أيضاً تغريدة قبل عدة ساعات من الآن قال فيها بأن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً نجح بالسيطرة على مثلث الكهرباء بمنطقة وادي الربيع.

وقال: ” الجيش الليبي يسيطر على مثلث الكهرباء بمنطقة وادي الربيع.. العدو المتمثل في مليشيات حفتر الانقلابية في انهيار وهزيمة”.

#عاااااااجل |



الجيش الليبي يسيطر على مثلث الكهرباء بمنطقة وادي الربيع..

العدو المتمثل في مليشيات حفتر الانقلابية في انهيار وهزيمة.#عاصفة_السلام — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) May 28, 2020

هذا وتستمر قوات حكومة الوفاق الليبية بإلحاق الخسائر الفادحة في صفوف مليشيات الانقلابي خليفة حفتر والذي تدعمه مصر والإمارات وفرنسا للإطاحة بالحكومة الليبية المنتخبة والشرعية، ليطلق حملة عسكرية للسيطرة على مدينة طرابلس منذ أكثر من عام من الآن، ولكن دون إحراز أي تقدمات تذكر.

كما تستمر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في مواصلة التقدم على عدة محاور قتالية مسجلة خسائر فادحة في صفوف قوات حفتر ومغتنمة آليات عسكرية وأسلحة ومعدات ثقيلة وعشرات من الأسرى والمرتزقة الذين يعملون لصالح خليفة حفتر ومن جنسيات مختلفة.