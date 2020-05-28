شقيق أمير قطر يزف بشرى سارة للقطريين بشأن “كورونا” ويكشف عن أمر يحدث لأول مرة منذ بداية الأزمة
تفاعل ناشطون قطريون بشكل كبير مع تغريدة للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، زف فيها بشرى سارة لمواطنيه بشأن أزمة كورونا.
وقال “آل ثاني” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) إنه لأول مرة منذ بداية الأزمة يتجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا عدد المصابين به.
وتابع:”وبإذن الله بنفرح جميع باليوم الي ما نسمع فيه عن أي حالة إصابة”
ولاقت تغريدة شقيق أمير قطر تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء القطريين، الذين أبدوا تفاؤلهم بها متمنين زوال الأزمة في أقرب وقت وعودة الحياة لطبيعتها مجددا.
وأرجع ناشطون هذا التقدم الكبير في مواجهة الأزمة واحتواء الفيروس القاتل إلى جهود الحكومة القطرية الكبيرة، وقيام المسؤولين بمهامهم على أكمل وجه.
هذا وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية آخر المستجدات المتعلقة بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في البلاد، وقامت بنشر الأرقام الخاصة بحالات الإصابات والتعافي في آخر 24 ساعة، وتحديدًا عن يوم الخميس 28 مايو 2020.
وكشفت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 1967 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، ليصل إجمالي عدد الحالات في قطر إلى 50 ألف و914 حالة منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد، منها 35 ألف و482 حالة نشطة.
كما أكدت الوزارة أن أعداد المتعافين في آخر 24 ساعة قد بلغت 2116 حالة جديدة، في ارتفاع ملحوظ لعدد حالات التعافي، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات التعافي 15 ألف و399 حالة شفاء من الإصابة بعدوى فيروس كورونا التاجي المستجد.
فيما سجلت وزارة الصحة القطرية 3 حالات وفاة جديدة في البلاد، ليصبح بذلك العدد الإجمالي لحالات الوفاة في قطر 33 ضحية منذ بداية انتشار الوباء فيروس كورونا «كوفيد-19» في البلاد.
وأشارت وزارة الصحة العامة القطرية أن حالات الإصابة الجديدة جاءت بعدما قامت بـ 5853 اختبارًا جديدًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في آخر 24 ساعة، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم فحصهم 207 ألف و33 شخصًا.