“شاهد” ممثل كويتي ينتقد السعودية خلال مسرحية “خبز خبزتيه” ويثير جدلاً واسعاً.. ما علاقة جمال خاشقجي ومسلم البراك؟!

أثار الممثل الكوميدي الكويتي حسن البلام جدلاً واسعاً إثر مشهد جريء في مسرحية “خبز خبزتيه”، انتقد خلاله سياسة السعودية والكويت في التعامل مع المُعارضين.

وقال البلام في المشهد الذي رصدته “وطن”، بعدما طلب منه زميله أن يقول أسماءً واضحة: “ما أقدر أقول أسامي، أحرف أوكي، صاد سين لام عين، بعدين المخفر يسمعنا”.

واستطرد في مشهده الجريء: “ياعميد، قاعد أطب في الحكومة تعال، افتح الباب خليه يسمع العميد”، فيقول الآخر: “إنت تقول وتنسجن واحنا نصفق لك، قول”.

فيستطرد حسن البلام: “هذا اللي صار، بعضهم قالوا وانسجنوا، وتطشروا بتركيا وغير تركيا مو راضيين يرجعون، واحنا بس نصفق، ما نسجل موقف معاهم”، في إشارة إلى النائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك .

ثم يُلمح بحركة “المنشار” في إشارة إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ويصرخ: “تبي توديني تركيا، شو أسوي في تركيا، تبي تسجني ياكلب”.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين ناشطين مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من رأى أنه جرأته في مكانها، ومنهم من أعرب عن قلقه حول مصير البلام بعد هذا المشهد.

الله يرحمه ويجعله بالفردوس الاعلى — زوجة ذاك❤️ (@xxllliiill) May 27, 2020

صح كلامه ما استفادوا منا الا الشعارات والتصفيق — غندوره (@SkbaaQ8) May 28, 2020

الحكومه بعد المشهد هذا استقالت — ناصر سالم🕊 (@4abo4) May 28, 2020

من زمان المسرحيات بالكويت جريئة وعندهم حرية كبيرة بالتعبير والانتقاد 🙄 — ahmed (@zaynvex) May 28, 2020

اول مره يقول شي في خير 😂😂 — Hanan.Y 👨‍👩‍👧‍👦 (@_Philharmonicq8) May 28, 2020

يُذكر أن النائب مسلم البراك المتواجد في تركيا، بدأ بالتواصل والتنسيق مع مواطنين كويتيين متواجدين في بريطانيا للانضمام إليهم في حال قرر مغادرة إسطنبول إلى العاصمة البريطانية لندن بسبب المستجدات الأخيرة في الساحة الكويتية.

وأعلنت مصادر مُطلعة أن النائب السابق البراك المحكوم في قضية اقتحام مجلس الأمة، بدأ بالتفكير بمغادرة تركيا والانتقال للإقامة في بريطانية، عقب التطورات التي شهدتها القضية مؤخرا وتسليم عدد من المدانين فيها أنفسهم إلى السلطات الكويتية، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وكشفت المصادر أن هنالك عدة معطيات دفعت البراك للتفكير بمغادرة تركيا ومنها “الوضع القانوني لإقامته في تركيا، وعودة النائبين السابقين فهد الخنة ووليد الطبطبائي وآخرين للبلاد واعتذارهم لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للعفو عنهم”.

ويواجه مسلم البراك، حكما بالسجن 3 سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة، التي صدر فيها الحكم في شهر تموز/ يوليو 2018، برفقة نواب سابقين ونشطاء كانوا قد شاركوا في قضية اقتحام المجلس، حيث تنوعت الأحكام الصادرة بحقهم بين السجن، والبراءة، والامتناع عن العقاب.