“شاهد” رسالة مواطن كويتي للوافدين “الذين يريدون أموال الكويت فقط” تلقى تفاعلا واسعا وهذا ما قاله

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو أثار حالة جدل واسعة، يوثق حديث أحد المواطنين الكويتيين حول رواتب المواطنين والوافدين بالكويت.

ويظهر من المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن” حديث المواطن الكويتي الذي قال: “انتشر اليوم الفيديو أحدهم تسجيل قديم لوافد يدعي أنه بصدد رفع دعوى على الكويت لمساواة رواتب الوافدين بالمواطنين”.

#نعم_عنصرية

وصلوا هالرسالة للأغبياء

اللي يبون بس فلوس الكويت

واللي فرحانيين بالنصب

وصلوا الرسالة أيضاً

لحكومتنا وميخالف صحوها

من النوم عالأقل خليها تتغدا

عالعموم كلامك يا ولد الديرة

الأصيل عالعين وعلى الراس

وأقولها نعم عنصرية

في حب الكويت

واللي موعاجبه كلامي

يشرب من البحر pic.twitter.com/LX21Hv7EF5 — سعاد يوسف (آيلة للحب )♥️ (@RomansiyaKwt) May 28, 2020

وتابع: “طبعا هذا الكلام ماله أي أساس من الصحة لسببين، السبب الأول أن العقد شريعة المتعاقدين، ثانياً مثل هالأفاقين مروا علينا منهم كثير، ينصب على مجموعة يقولهم أرفع دعاوى وأريد رسوم ويلم الرسوم من مجموعة أشخاص وينصب عليهم”.

وأضاف: “بالمستقبل لا يمكن يكون التعامل مع أي دولة أقل من الكويت في أي مجال من المجالات، هذا ينطبق على التعليم والصحة، يعني لا يصير تجلب مدرسين من مستوى تعليم أٌقل منك، الكويت غير ملزمة تجلب 300 ألف أمي وتلتزم فيهم”.

ونشر حساب “سعاد يوسف” عبر تويتر، مقطع الفيديو الخاص بحديث المواطن الكويتي وعلّقت ما نصّه: “نعم عنصرية، وصلوا هالرسالة للأغبياء، اللي يبون بس فلوس الكويت، واللي فرحانين بالنصب”

وتابعة مهاجمة الجهات الحكومية:”وصلوا الرسالة أيضاً، لحكومتنا وميخالف صحوها، من النوم عالأقل خليها تتغدا، عالعموم كلامك يا ولد الديرة الأصيل عالعين والراس، وأقولها نعم عنصرية في حب الكويت، واللي موعاجبه كلام يشرب من البحر”.

وتشهد الكويت حالة من الجدل والتجاذب الكبير بينها وبين الجالية المصرية المتواجدة هناك، منذ مطلع وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ذروة هذه الأحداث خلال الأيام الماضية، لتصل الأمور لمطالبات كويتية بترحيل كامل الجالية المصرية من الأراضي الكويتية، وإطلاق عدة حملات ووسوم بهذا السياق بعدما تسبب الوافدون المصريون هناك بحالة واسعة من القلق للسلطات.