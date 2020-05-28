رسميا.. رد قطري جديد على “أزمة الحصار” مع اقتراب عامها الرابع وتحذير شديد اللهجة من “النتائج الوخيمة”

في تعليق قطري جديد بشكل رسمي على أزمة “حصار قطر” التي اقتربت من عامها الرابع، جددت دولة قطر التأكيد على أن الحصار الجائر المفروض عليها يهدد أمن واستقرار المنطقة وينتهك القانون الدولي ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي، وأن هذا الحصار مفروض تحت ذرائع زائفة وواهية دون الاكتراث بالنتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة .

وجاء ذلك في بيان الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وجهته إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعاً افتراضياً حول “حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة”.

دولة قطر تجدد التأكيد على أن الحصار الجائر المفروض عليها يهدد أمن واستقرار المنطقة وينتهك القانون الدولي ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي، موضحة أن هذا الحصار مفروض تحت ذرائع زائفة وواهية دون الاكتراث بالنتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة .#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 28, 2020

وأفادت “آل ثاني” بأن مجلس الأمن شدد على أهمية منع نشوب النزاعات، وذلك في إطار الالتزام بالعمل الجماعي لتجنيب الناس في جميع أنحاء العالم المعاناة والدمار الناجم عن النزاعات، ومن أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا السياق، أعربت الشيخة علياء عن أسفها من أن هذا التوجه لم تتم مراعاته في حالات عديدة، حيث سيدخل الحصار الجائر وغير القانوني ضد دولة قطر عامه الرابع في 5 يونيو المقبل.

وقالت “إن هذا الحصار مفروض تحت ذرائع زائفة وواهية دون اكتراث بالنتائج الوخيمة على أمن واستقرار منطقتنا، في الوقت الذي تشهد المنطقة العربية أزمات ونزاعات عديدة تتسبب بكمّ هائل من المعاناة”.

وأضافت أنه “عوضا عن السعي للمساهمة في حل وتسوية تلك الأزمات وأسبابها الجذرية، اختارت دول الحصار مسارا ينتهك أحكام القانون الدولي ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي”.

وفي سياق آخر أعربت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن فخر دولة قطر بشراكتها مع منظومة الأمم المتحدة لتحسين قدرة الأمم المتحدة للاستجابة السريعة لملايين المدنيين المحتاجين الموجودين في نزاع مسلح، مشيرة إلى مساهماتها المتعددة السنوات وغير المخصصة المقدمة إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقالت إن “دولة قطر عضو فاعل في مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”، لافتة إلى تولي دولة قطر لرئاسة المجموعة لشهر يوليو القادم.

ونوّهت الشيخة علياء بدعم الصناديق القُطرية المشتركة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منذ عام 2016، من خلال توفير تمويل غير مخصص وسريع بهدف سد فجوات التمويل، مشيرة إلى الدعم الذي قدمته دولة قطر للجهود الإنسانية في سوريا واليمن وأفغانستان والعراق والأردن ولبنان وتركيا ونيجيريا.