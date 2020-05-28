“السكسوكة أكبر من وجهه”.. رابح صقر يثير سخرية المُتابعين بـ”لوك” صادم هكذا ظهر خلاله!

أثار المطرب السعودي رابح صقر جدلاً بين الجمهور، بعدما فاجأهم بشكله الجديد المُختلف تماماً عما اعتادوا عليه.

وظهر رابح صقر في فيديو رصدته “وطن”، وقد ارتدى نظارته وحلق لحيته بشكل خفيف، وتخلى عن الثوب والشماغ، واستبدلهما بتيشرت أصفر وقُبعة.

نيو لوك رابح صقر

pic.twitter.com/BNUkr7PFSl — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 28, 2020

ووجه حديثه إلى الجمهور قائلاً: “يسعد مساكم حبايبي، كيفني واللوك الجديد؟ الله يسعدكم ياربي، تابعوني على انستجرام، بفاجئكم اليوم بشغلة ان شاء الله تعجبكم”.

وسخر الجمهور من شكل رابح صقر، واتهموه بتقليد مغني الهيب هوب الأمريكي سنوب دوغ، والممثل العالمي والتر وايت، مٌطلقين عليه لقب “سنوب دوغ الأحساء”، ورأوا أنه لا يليق بوجهه هذا “الستايل” لأنه نحيف جداً.

سنوب دوق الأحساء — َ (@1xpoint) May 28, 2020

احسبه مصارع🐙 — سَارة القحطاني 🍂 (@sara85327436) May 28, 2020

السكسوكة اكبر من وجهه 💔 — عبدالله الشمري (@ii3obd7) May 28, 2020

والتر صقر — F🇸🇦 (@faoq_) May 28, 2020

وفي سياق مُتصل، يستعد رابح صقر إلى غناء أغنية بعنوان “إنكسرت الشاشة” من تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في السعودية وذلك بعد واقعة كسر شاشة التلفزيون في لقاء التحدي الذي خاضه رئيس نادي ألمريا ضد سعود آل سويلم رئيس فريق نادي النصر السعودي السابق .

وكتب آل الشيخ مطلع الأسبوع الجاري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي أن الأغنية سوف يلحنها الفنان رابح في إشارة منه إلى الفنان الكبير رابح صقر الذي لم يخرج أو يدلي بأي تصريحات حول تلك الأغنية التي من المقرر أن تظهر للنور خلال الفترة القليلة المقبلة .