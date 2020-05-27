ناقد سعودي وزوج فنانة شهيرة: الانجاب مثل “القمار” وكأنك جالس على طاولة بلاك جاك!

أثار الكاتب والناقد السعودي محمد سلامة، زوج الفنانة اليمنية مروة سالم، جدلاً بين الجمهور بسبب تشبيهه الإنجاب بالقمار.

وكتب محمد سلامة في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “وطن”: “في موضوع الإنجاب أستطيع القول أنه قمار فاضح وواضح، ففي حين أنك تضع أموالك في طاولة بلاك جاك ولا تدري قد تربح أو تخسر. بالمقابل فأنت تقامر بالإنجاب”.

وطالب الناس بالتوقف عن الإنجاب، مُضيفاً: ” برغبتك تنجب بشراً جديداً لا تعرف في أي طريقة سيبدو.. تخيل لو ولد حزيناً لأي سبب؟ إذن أنت تقامر بالدم بدلاً عن الأموال. ياللجنون توقف!”.

في موضوع الإنجاب أستطيع القول أنه قمار فاضح وواضح،

ففي حين أنك تضع أموالك في طاولة بلاك جاك ولاتدري قد تربح أو تخسر.

بالمقابل فأنت تقامر بالإنجاب:

برغبتك تنجب بشراً جديداً لا تعرف في أي طريقة سيبدو..

تخيل لو ولد حزيناً لأي سبب؟

إذن أنت تقامر بالدم بدلاً عن الأموال.

ياللجنون توقف! — محمد سلامة (@mmmsssalama) May 25, 2020

وأردف في تعليقه على التغريدة: “‏كل هذا أقوله وأنا أحب مروة بشكل لا يتخيله عقل وأراها أجمل شيء حصل في حياتي”.

كل هذا أقوله وأنا أحب مروة بشكل لا يتخيله عقل وأراها أجمل شيء حصل في حياتي.. pic.twitter.com/mTgS8LrZzs — محمد سلامة (@mmmsssalama) May 25, 2020

وأثار تصريح محمد سلامة جدلاً بين المغردين الذين رأوا أنه لا يجب أن يحكم على حياة المولود الجديد قبل مجيئه، وأن الأطفال نعمة من الله يجب أن يشكر الله عليها.

فكتب له مغرد باسم عمار:”ليت ابوك ماقامر”.

ليت ابوك ماقامر — عمار (@i_Ammarj) May 25, 2020

ونشر له حسن العسيري حديثاً نبوياً يحث الرجال على الزواج بالنساء “الولادات”، وكتب: “وانت تقول قمار ؟ تفكير غريب تحتاج تراجع نفسك ، بمعنى الحديث “.

في موضوع الإنجاب أستطيع القول أنه قمار فاضح وواضح،

ففي حين أنك تضع أموالك في طاولة بلاك جاك ولاتدري قد تربح أو تخسر.

بالمقابل فأنت تقامر بالإنجاب:

برغبتك تنجب بشراً جديداً لا تعرف في أي طريقة سيبدو..

تخيل لو ولد حزيناً لأي سبب؟

إذن أنت تقامر بالدم بدلاً عن الأموال.

ياللجنون توقف! — محمد سلامة (@mmmsssalama) May 25, 2020

واستدل أبو فهد بآية من القرآن الكريم، وكتب: “( المال والبنون زينة الحياة الدنيا )( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم) قال نرزقهم مع أنهم صغار ولم يقل نرزقكم مع أننا والدين بالغين . ومع ذلك جعلنا الله سبحانه تابعين لهم في الرزق”.

( المال والبنون زينة الحياة الدنيا )

( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم)

قال نرزقهم مع أنهم صغار

ولم يقل نرزقكم مع أننا والدين بالغين .

ومع ذلك جعلنا الله سبحانه

تابعين لهم في الرزق !! — أبوفهد (@AboFa8ad) May 25, 2020

وتسائل آخر عن سبب تشاؤمه غير المبرر، وقال: “ولماذا تستبعد التفاؤل وتتوقع أنك ستنجب السيئين ؟؟؟. ما هذه السوداوية الغريبة؟؟ مثلما عشت سيعيش طفلك! الشيء المؤكد أن الابناء ضرورة للزوجين وتعدد الابناء ضرورة للابناء انفسهم فلا يمكن الاكتفاء بطفلة واحدة كما هي حالتكم، فقد تجبركم مستقبلاً على انجاب طفل جديد يلعب معها”.

ولماذا تستبعد التفاؤل وتتوقع أنك ستنجب السيئين ؟؟؟.

ما هذه السوداوية الغريبة؟؟

مثلما عشت سيعيش طفلك!

الشيء المؤكد أن الابناء ضرورة للزوجين وتعدد الابناء ضرورة للابناء انفسهم فلا يمكن الاكتفاء بطفلة واحدة كما هي حالتكم، فقد تجبركم مستقبلاً على انجاب طفل جديد يلعب معها😂👍 — مراقب الاتحاد (@cccc1c) May 25, 2020

وكان محمد سلامة قد أثار الجدل سابقاً بعدما قام بنشر صورة لزوجته من المستشفى عقب ولادتها مباشرة، وكتب نفس نصيحته التي كتبها الآن آنذاك، وغرد: “رغم حبّي الجم لزوجتي.. إلا أني لأ أنصح بالإنجاب إلا للضرورة”.

زوج الفنانة مروة سالم يعلن ولادة زوجته و يقول :



"رغم حبي الجم لزوجتي لا أنصح بالإنجاب إلا للضرورة" pic.twitter.com/haZkvcxGHJ — Gorgeous (@Gorgeous_ew) May 1, 2020

يذكر أن مروة اشتهرت في الخليج العربي بتقديم غناء الفولكلور الشعبي حيث حققت ملايين المشاهدات. كما شاركت في أعمال تمثيلية وفي تقديم البرامج التلفزيونية. وعملت في إذاعة “مكس إف إم” في المملكة العربية السعودية في عام 2013.