مزارعون “جشعون” بالأردن لا تعنيهم صحة المواطن.. الزراعة تتوعدهم وحذّرت الأردنيين من شراء هذه الفاكهة

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية عن عزمها القيام بحملة تفتيش على أصناف معينة من الفواكه، نظراً لأنباء عن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية.

و حذرت وزارة الزراعة الأردنية في بيان لها اليوم، من بعض الفواكه وخاصة “اللوزيات من الخوخ والدراق والمشمش”، لأنها لم تصل لدرجة النضوج المطلوب، من الناحية التسويقية، وذلك خلال جولات ميدانية لكوادر الوزارة ومراقبي الجودة في الأسواق الأردنية.

وقالت الوزارة بأنه لوحظ من خلال الجولات لكوادر الوزارة في الأسواق وجود كميات من الفاكهة وخاصة اللوزيات من الخوخ والمشمش والدراق لم تصل لدرجة النضوج المطلوب من الناحية التسويقية، مهيبة بالمزارعين بعدم التعجل بالحصاد سعياً للربح السريع.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها سوف تقوم بحملة على هذه الأصناف اعتباراً من يوم السبت القادم، والتي تشتمل على المتابعة والرقابة الحثيثة والمباشرة للأسواق. مؤكدة بأنها ستقوم بإتلاف أي كميات غير مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية.

يشار إلى أن وزارة الزراعة الأردنية تؤمن الحماية المطلوبة للمنتج المحلي من خلال فترة ذروة الإنتاج وإعطاء الفرصة الكافية للمزارعين للتسويق لإنتاجهم دون التعرض لأي منافسة من المنتجات المستوردة والتي تؤثر بشكل كبير على عملية التسويق المحلية للمزارعين.