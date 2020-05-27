“شاهد” مذيعة “أم بي سي” تتعرض لموقف محرج بعدما نشرت صورة لملابسها الداخلية وتهدد من يتداولها!

أثارت الإعلامية المصرية أصالة كمال ضجةً وغضباً واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جريئة عبر “انستجرام”.
وظهرت أصالة كامل في الصورة التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي ملابس داخلية في المنزل، قبل أن تقوم بحذفها سريعاً بعد مرور عشر دقائق فقط، والاعتذار عن نشرها.
فكتبت أصالة عبر “انستجرام”: “متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. ما رح انجلط حسبي الله نزلت 10 دقايق وانتبهت” وهدّدت بمقاضاة من يتداول الصورة.
لكن الجمهور لم يُصدقها، واتهمها بالبحث عن الشهرة بهذه الطريقة، ساخرين من تهديدها باللجوء إلى القضاء.
وكانت أصالة قد أثارت الجدل سابقاً بفيديو جريء، ظهرت خلاله تقف أمام مرآة، ثم يأتي رجل يُقبلها من رقبتها، وقوبل الفيديو بهجوم كبير من قبل النشطاء الذين وجهوا لها انتقادات حادة، معتبرين أن هذا الأمر لا يليق بإعلامية فضلا عن تفاخرها به بنشره لمتابعيها.