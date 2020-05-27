“شاهد” مذيعة “أم بي سي” تتعرض لموقف محرج بعدما نشرت صورة لملابسها الداخلية وتهدد من يتداولها!

أثارت الإعلامية المصرية أصالة كمال ضجةً وغضباً واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جريئة عبر “انستجرام”.

وظهرت أصالة كامل في الصورة التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي ملابس داخلية في المنزل، قبل أن تقوم بحذفها سريعاً بعد مرور عشر دقائق فقط، والاعتذار عن نشرها.

اصاله كامل جايت العيد بحسابها الانستا نزلت هالصوره ١٠ دقايق وحذفتها pic.twitter.com/mabwdAo9Br — Victor (@6rrz6) May 27, 2020

فكتبت أصالة عبر “انستجرام”: “متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. ما رح انجلط حسبي الله نزلت 10 دقايق وانتبهت” وهدّدت بمقاضاة من يتداول الصورة.

اصالة كامل بعد نشرها صوره لها عبر السناب والانستقرام تقوم بحذفها وتهدد بمحاسبة من ينشرها .. ! pic.twitter.com/UgMAqJjnT8 — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) May 27, 2020

لكن الجمهور لم يُصدقها، واتهمها بالبحث عن الشهرة بهذه الطريقة، ساخرين من تهديدها باللجوء إلى القضاء.

اصاله كامل نزلت صورة فالسناب والانستا اخر شي قالت بالغلط هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه — Saudz (@iiiiSaudz) May 27, 2020

اصالة كامل جابت لنفسها الكلام لهدرجة الشهره صعبه ! — ‏Abdulrahman (@kokiah19) May 27, 2020

اصاله كامل تسوقها علينا كاتب انها كانت منزله الصوره بالغلط وحتحاسب كل من نشرها وهيا. نزلتها انستقرام وسناب 😂😂. — Muaz (@muaad20) May 27, 2020

اصاله كامل دشت انستقرام وطقت على الستوري واختارت الصوره ونزلتها .. بعدين قالت بالغلط وبحاسبكم😂 — الشيخه توحااا والنعم (@too7aaa8) May 27, 2020

اصاله كامل منزله الصوره بالسناب وبعدين نزلتها انستقرام وقالت بالغلط ! لو كنتي منزلتها مكان واحد نقول بالغلط ياعمي تلعبين على مين اثارة جدل من الزباله لا وعاد ليتها حلوه كنها مسطره لاصدر ولا خصر وووع وسرها اسود #اصاله_كامل — Haya 🇸🇦 (@Mlle_haya) May 27, 2020

وكانت أصالة قد أثارت الجدل سابقاً بفيديو جريء، ظهرت خلاله تقف أمام مرآة، ثم يأتي رجل يُقبلها من رقبتها، وقوبل الفيديو بهجوم كبير من قبل النشطاء الذين وجهوا لها انتقادات حادة، معتبرين أن هذا الأمر لا يليق بإعلامية فضلا عن تفاخرها به بنشره لمتابعيها.