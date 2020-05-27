كويتيان ينشران الرعب في منطقة “الواحة”.. تبادلا الطعنات بأدوات حادة وما حدث صادم!

قامت الأجهزة الأمنية الكويتية بالتحفظ على شابين داخل مستشفى الجهراء، عقب مشاجرة نشبت بينهما تبادلا فيها الطعن، إضافة لاتهامهما بخرق حظر التجول المفروض من قبل السلطات الكويتية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الأنباء” الكويتية المحلية، التي أفادت بأن بلاغاً وصل لوزارة الداخلية الكويتية يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة في منطقة الواحة، استخدم فيها المتهمان أدوات حادة ضد بعضهما البعض، ليتوجه بعدها رجال الأمن الكويتيين بشكل مباشر لموقع المشاجرة القائمة، وتم ضبط المتشاجرين، اللذين تبين أنهما كويتيان، وبحسب ما اعترفا في التحقيقات الأولية، بأن هناك خلافات شخصية بينهما.

ونفى أحد المتهمين بالمشاجرة كسره لحظر التجوال الذي تفرضه السلطات الكويتية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وقال بأن الطرف الآخر هو ما أتاه لمنزله، وهو لم يغادره.

وتسببت المشاجرة بوقوع إصابات متفاوتة بين المتشاجرين، على إثر قيامهم باستخدام أدوات حادة في مهاجمة بعضهما.

وتشهد الكويت حالة من حظر التجول والإغلاق المتفاوت بين الكلي والجزئي، للتجمعات البشرية وإلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي، ضمن جملة إجراءات اتخذتها السلطات الكويتية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” والذي أصاب حتى اللحظة وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية 22 ألفاً و575، حالة إصابة، فيما تسبب الفيروس بوفاة 172 حالة ، من إجمالي أعداد المصابين.