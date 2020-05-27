“شاهد” عُماني يثير جدلاً واسعاً بفيديو “خطير” نشره وهو يعرض نفسه للدغة عقرب سام لإثبات هذا الأمر

راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مقطع فيديو يوثق قيام مواطن عُماني بجعل “عقرب” يلدغه في يده، كي يثبت وجهة نظره بأن هذا العقرب غير سام ولا يستطيع قتل الإنسان كما ذاع عنه لدى البعض.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي أثار جدلاً واسعاً، قيام الشاب العماني بالإمساك بالعقرب، وجعله ينقض على يديه ليقوم بقرصه، ولكن دون أن يحصل له شيئاً، أو حتى يسيل الدماء منه.

هل العنكبوت ابو شبك او ما يسمى بعنكبوت الجمال عقرب سام وقرصته تسبب الاذى… تابع المقطع واحكم بنفسك.



*منقول من حساب احد المتابعين pic.twitter.com/iDCWSQl407 — واجـهة عُمـان🇴🇲 | SBQ (@SBQ_2) May 26, 2020

ويعلّق مصوّر المقطع الذي يصوّر ما يجري قائلاً: “طبعا الصراحة ما في أحد أثبت أنه شاف العقرب تقرب واحد وتسمم ومات، كلنا سمعنا، طبعا شوفوا العضات بكل مكان بيده، هذه عضاته بسيطة ولا تؤثر”.

ونشر حساب “واجهة عُمان” مقطع الفيديو ذلك وعلّقت ما نصّه: “هل العنكبوت أبو شبك أو ما يسمى بعنكبوت الجمال عقرب سام وقرصته تسبب الأذى؟”.

هل العنكبوت ابو شبك او ما يسمى بعنكبوت الجمال عقرب سام وقرصته تسبب الاذى… تابع المقطع واحكم بنفسك.



*منقول من حساب احد المتابعين pic.twitter.com/iDCWSQl407 — واجـهة عُمـان🇴🇲 | SBQ (@SBQ_2) May 26, 2020

فيما علّق آخر: “لا أحد يتهور ويروح يمسكه، تراه خطير وسام، يمكن الشخص حالة خاصة أو العنكبوت اللي عنده نوع غير سام”.

لا احد يتهور ويروح يمسكه تراه خطير وسام يمكن الشخص حاله خاصه او العنكبوت اللي عنده نوع غير سام 😅😅😅😅😅😅😅😅 — سعيد الغيثي (@Alghithi25) May 26, 2020

فيما ذكر أحد المغردين العمانيين محذرا: “انا شفته بعيني عض أخوي وسببله وجع وسهر”.

انا شفته بعيني عض أخوي وسببله وجع وسهر — عبدالله (@ulWR16gd7Kn31gg) May 26, 2020

وتتواجد عناكب الجمال بشكل ملحوظ في سلطنة عمان والعراق وبعض من دول الجنوب الأفريقي وتركض بسرعة 10 أميال في الساعة، وتقفز لعلو 3 أقدام.

ولا تخرج إلا ليلاً عند انعدام الضوء، وهي عندما تلدغ فإنها تفرز مادة تسمى نوفوكين تؤدي لانتفاخ الجلد وتخدر المنطقة الملدوغة، حتى أن البشر قد لا يشعرون باللدغة، وذلك بحسب ما أفادت به مواقع مهتمة من خلال البحث عن العقرب بمحرك البحث الشهير جوجل.