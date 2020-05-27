“شاهد” عُماني يثير جدلاً واسعاً بفيديو “خطير” نشره وهو يعرض نفسه للدغة عقرب سام لإثبات هذا الأمر

راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مقطع فيديو يوثق قيام مواطن عُماني بجعل “عقرب” يلدغه في يده، كي يثبت وجهة نظره بأن هذا العقرب غير سام ولا يستطيع قتل الإنسان كما ذاع عنه لدى البعض.
ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي أثار جدلاً واسعاً، قيام الشاب العماني بالإمساك بالعقرب، وجعله ينقض على يديه ليقوم بقرصه، ولكن دون أن يحصل له شيئاً، أو حتى يسيل الدماء منه.
ويعلّق مصوّر المقطع الذي يصوّر ما يجري قائلاً: “طبعا الصراحة ما في أحد أثبت أنه شاف العقرب تقرب واحد وتسمم ومات، كلنا سمعنا، طبعا شوفوا العضات بكل مكان بيده، هذه عضاته بسيطة ولا تؤثر”.
ونشر حساب “واجهة عُمان” مقطع الفيديو ذلك وعلّقت ما نصّه: “هل العنكبوت أبو شبك أو ما يسمى بعنكبوت الجمال عقرب سام وقرصته تسبب الأذى؟”.
فيما علّق آخر: “لا أحد يتهور ويروح يمسكه، تراه خطير وسام، يمكن الشخص حالة خاصة أو العنكبوت اللي عنده نوع غير سام”.
فيما ذكر أحد المغردين العمانيين محذرا: “انا شفته بعيني عض أخوي وسببله وجع وسهر”.
وتتواجد عناكب الجمال بشكل ملحوظ في سلطنة عمان والعراق وبعض من دول الجنوب الأفريقي وتركض بسرعة 10 أميال في الساعة، وتقفز لعلو 3 أقدام.
ولا تخرج إلا ليلاً عند انعدام الضوء، وهي عندما تلدغ فإنها تفرز مادة تسمى نوفوكين تؤدي لانتفاخ الجلد وتخدر المنطقة الملدوغة، حتى أن البشر قد لا يشعرون باللدغة، وذلك بحسب ما أفادت به مواقع مهتمة من خلال البحث عن العقرب بمحرك البحث الشهير جوجل.