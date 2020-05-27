“كل أسبوع أجد واحدة” .. “شاهد” ما وجده سعودي في مزرعته يثير موجة غضب واسعة ضد رؤية ابن سلمان

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا لمواطن سعودي كشف خلاله أن بلاد الحرمين مُمتلئة بالخمر.

وبحسب مقطع فيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته “وطن”، قال المواطن السعودي وهو يُمسك أحد الزجاجات التي يجدها دائماً في مزرعته: “كل شوي ييجوني جنب جدار المزرعة ويرمولي قارورة، والله إني كل أسبوع ألقى وحدة، ويخلولي فيها شوي”.

قارورات الخمر تغزو أرض الحرمين!!

أن ما يحدث من تغييرات في السلوك الاجتماعي، ماهو إلا ضمن مخططات ابن سلمان للانحطاط الأخلاقي في سلوك المجتمع. pic.twitter.com/QmkXADUZQH — محقق خاص (حساب بديلII) (@mu7aqiq20) May 26, 2020

وتفاعل ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع الفيديو، معبرين عن غضبهم من التغييرات في السلوك الاجتماعي، معتبرين أن ما يحدث ضمن مخططات ابن سلمان للانحطاط الأخلاقي في سلوك المجتمع.

هذا مشروع بن سلمان الحضاري💔 — Mohammad Elnagi⁦🇰🇼⁩🇸🇩🇹🇷⁦🇶🇦⁩ (@Nagie9898) May 26, 2020

السعودية من اكثر من يجلب الخمور ويشربها بين الشعوب الخليجية حتى وان كان الظاهر محافظ — ‏﮼تيزاب☣️ (@TEZAB69) May 26, 2020

ان كان صنع محلي فتلك مصيبة، وان كان ( تهريب) فالمصيبة اعظم، بلانا مننا وفينا!!!! — @Ali.Alfadhil (@aaali752) May 26, 2020

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل والزنى ، وتشرب الخمر ، ويقل الرجال ، ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد " — خالد ابو خلود (@KhaledBinW) May 26, 2020

وكان حساب “العهد الجديد” الشهير، قد كشف فيما يبدو أنه تقرر إدخال الخمور إلى السعودية بأوامر رسمية تماشيا مع عهد الترفيه الجديد والانفتاح الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان في المملكة.

تقرر إدخال (الخمور) إلى السعودية، وستكون متوفرة في الفنادق ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل، بذريعة قمة مجموعة العشرين، وكثرة الشخصيات غير المسلمة من صحافيين وسياسيين فيها.

وستكون (شركة الحكير) هي الشركة المستوردة والموزعة للخمور داخل البلد. — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 3, 2020

وذكر الحساب أنه تقرر إدخال (الخمور) إلى السعودية، بذريعة قمة مجموعة العشرين، وكثرة الشخصيات غير المسلمة من صحافيين وسياسيين فيها، وستكون (شركة الحكير) هي الشركة المستوردة والموزعة للخمور داخل البلد.

كما سبق أن أشارت وكالة بلومبرغ الأميركية إلى أن مسؤولين تنفيذيين سعوديين أبلغوا زوارا أجانب أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة قد ترفع هذا العام.

وعلى الرغم من حظر المشروبات الكحولية في السعودية، إلا أنها متوفرة في السوق السوداء، كما يتم تصنيعها محليا في بعض المنازل وتباع بشكل علني في حانات مؤقتة داخل مجمعات سكنية يسكنها أجانب، وفقا لبلومبرغ.