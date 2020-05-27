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“كل أسبوع أجد واحدة” .. “شاهد” ما وجده سعودي في مزرعته يثير موجة غضب واسعة ضد رؤية ابن سلمان

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا لمواطن سعودي كشف خلاله أن بلاد الحرمين مُمتلئة بالخمر.

وبحسب مقطع فيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته “وطن”، قال المواطن السعودي وهو يُمسك أحد الزجاجات التي يجدها دائماً في مزرعته: “كل شوي ييجوني جنب جدار المزرعة ويرمولي قارورة، والله إني كل أسبوع ألقى وحدة، ويخلولي فيها شوي”.

وتفاعل ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع الفيديو، معبرين عن غضبهم من التغييرات في السلوك الاجتماعي، معتبرين أن ما يحدث ضمن مخططات ابن سلمان للانحطاط الأخلاقي في سلوك المجتمع.

وكان حساب “العهد الجديد” الشهير، قد كشف فيما يبدو أنه تقرر إدخال الخمور إلى السعودية بأوامر رسمية تماشيا مع عهد الترفيه الجديد والانفتاح الذي يقوده الأمير في المملكة.

وذكر الحساب أنه تقرر إدخال (الخمور) إلى السعودية، بذريعة قمة مجموعة العشرين، وكثرة الشخصيات غير المسلمة من صحافيين وسياسيين فيها، وستكون (شركة الحكير) هي الشركة المستوردة والموزعة للخمور داخل البلد.

كما سبق أن أشارت وكالة بلومبرغ الأميركية  إلى أن مسؤولين تنفيذيين سعوديين أبلغوا زوارا أجانب أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة قد ترفع هذا العام.

وعلى الرغم من حظر المشروبات الكحولية في السعودية، إلا أنها متوفرة في السوق السوداء، كما يتم تصنيعها محليا في بعض المنازل وتباع بشكل علني في حانات مؤقتة داخل مجمعات سكنية يسكنها أجانب، وفقا لبلومبرغ.

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