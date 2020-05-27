“شاهد” كيف كاد “سكران” في الكويت أن يرتكب مجزرة بحق ضباط الأمن بعدما كسر الحظر!

كاد مواطن كويتي “سكران” أن يُحــدث مجزرة بشرية بدهس عدد من رجال الأمن تواجدوا على منطقة أمنية لتطبيق حظر التجول لمنع تفشي فيروس كورونا على طريق الجهراء.

ونجا من موتٍ محقق من الحادث، ضابط ووكيل ضابط، فيما تسبب الحادث في تلف مركبة مدنية كانت متوقفة في النقطة للتدقيق وتلفيات اخرى في نفس المكان.



وقال مصدر أمني كويتي إن مركبة بسرعة عالية داهمت النقطة الأمنية، رغم وجود علامات تحذيرية وإرشادية.وفق صحيفة “الأنباء”

وأوضح أن المركبة حاولت تفادي مركبة مدنية متوقفة فقام قائد المركبة بالاصطدام بالمركبة ومن ثم توجه إلى الحارة اليمنى وكاد يدهس وكيل ضابط ومن ثم أكمل سيره وتوقف اضطراريا بعد ملاحقته أمنيا على جسر أمغرة وتبين انه في حالة غير طبيعية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان الثلاثاء تسجيل 7 وفيات و608 إصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و575، بينها 172 وفاة، و7 آلاف و306 حالات تعاف.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح أن الحكومة الكوبتبة قررت عدم تمديد الحظر الكلي الذي سينتهي 30 الجاري.

وسيتم الانتقال من الحظر الكلي إلى الحظر الجزئي على أن تعلن تفاصيل خطة “العودة إلى الحياة” تدريجياً غداً الخميس.