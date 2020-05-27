أين ذهبت مليارات الأمراء؟.. “شاهد” فضيحة بالوثائق ومطالبات بكشف مصير أموال “معتقلي الريتز” التي ابتلعها ابن سلمان

سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية من جديد قضية معتقلي فندق “ريتز كارلتون”، عقب مقطع فيديو مصوّر، قام ببثه معارض سعودي، يتضمن تصريحات مسئول بنكي سابق، حول حجم تلك الأموال الكبيرة التي تقدر بالمليارات، ولم يعرف مصيرها أين.

ونشر المعارض السعودي “عمر بن عبد العزيز” عبر موقع تويتر، تغريدة تضمن مقطع فيديو يتضمن تصريحات لسعيد الزهراني، المسئول السابق في البنك السعودي الفرنسي، والذي كان مسئولاً لملف أموال الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في الفندق.

هل ترغب بعمل بث مع موظف البنك الفرنسي المسؤول عن تسييل أموال سجناء الريتز وأين ذهبت الأموال ؟ @_ssaa8891 .. اعط لايك واعمل فولو ونضبط معه لقاء بكرة اذا فيه تفاعل 😎



pic.twitter.com/fukNOJ8dM7 — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 26, 2020

وأوضح “الزهراني” خلال المقطع بأنه تلقى طلباً بالحجز على أموال ولي العهد الأسبق محمد بن نايف، والملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال، ومحمد بن عبود العمودي، وفواز الحكير، وغيرهم من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، موضحاً بأن هذه الأموال تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.

وفي تعليقها على المقطع قالت الناشطة الحقوقية “أميمة النجار”: “سرق سارق سارقاً آخر، وما شبع من ملياراتهم، زاد الضرائب على الشعب الفقير 3 أضعاف، وين راحت المليارات، من بلعها؟”.

سرق سارق سارقاً آخر … و ماشبع من مليارتهم زاد الضرايب على الشعب الفقير ٣ اضعاف 😆

وين راحت المليارات؟؟ من بلعها؟ 🤣

مقابله مع لاجئ سياسي سعودي في كندا سعيد الزهراني احد موظفي البنك الفرنسي

(جاته اوامر عليا) بتجميد حسابات الامراء و تجار كبار منهم الحكير و العامودي 👇🏽 https://t.co/sHxb8hOBzO — Omaima AlNajjar (@OmaimaAlnajjar) May 26, 2020

وتابعت: “مقابلة مع لاجئ سياسي سعودي في كندا، سعيد الزهراني أحد موظفي البنك الفرنسي، جاته أوامر عليا بتجميد حسابات الأمراء وتجار كبار منهم الحكير والعامودي”.

فيما علّق حساب “فهد” قائلاً: “الأموال موجودة ورح تتسلم للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كدفعة ثانية عشان يغض الطرف، وعلى قولة إخواننا السودانيين، يا زول إعمل نايم، والشباب السعودي موضوعهم بسيط جداً، بنسوي لهم مهرجان أغاني وبينسوا موضوع أموال بلادهم وين راحت”.

الأموال موجودة :

وراح تتسلم للرئيس الأميركي دونالدترامب ، ك دفعة ثانية عشان يغض الطرف

وعلى قولت اخوانا السودانيين يازول " اعمل نايم "

والشباب السعودي موضوعهم بسيط جداً بنسوي لهم مهرجان اغاني وبينسىو موضوع : اموال بلادهم وين راحت 🤔

ولاحول ولاقوة إلابالله — Fahad (@199fahad199) May 27, 2020

كما وعلّق الباحث شكري الهزيل وقال: “السجان والسجين والحاكم والجلاء والمجلود كلهم وجلهم تابعون لمنظومة نظام فاسد سياسياً واقتصادياً، من يهم هذا السؤل حول مصير أموال نزلاء الريتز، منصات وأخبار وتضليل ونكاية”.

وكان فندق “ريتز كارلتون” معقلاً لاحتجاز المسئولين السعوديين وأمراء ورجال أعمال، على خلفية حملة مثيرة للجدل قادها ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” قام فيها “بحلب” كل ما يستطيعه من أصحاب رؤوس الأموال بالمملكة، دون معرفة مصير تلك الأموال الطائلة إلى أين، وذلك منذ العام 2017.