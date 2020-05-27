“شاهد” عشيقة الفنان وائل كفوري الجديدة بعد طلاقه من زوجته الاولى أنجيلا بشارة

أفاد موقع معني بأخبار الفن والمشاهير أنّ الفنان اللبناني وائل كفوري شوهد لأكثر من مرة بسيارته برفقة فتاة شقراء، يُرجّح أن تكون حبيبته الجديدة وربما زوجته المستقبلية بعد طلاقه من زوجته الاولى أنجيلا بشارة.

وبحسب موقع “الفن” فثمة أصدقاء مشتركين بين الفنان والفتاة أشاروا إلى أن الموضوع ليس مجرد صداقة عابرة بين الطرفين، وأن هناك إرتباطاً يلوح في الأفق بعيداً عن أية ضجة في العلن.

وأوضحت المعلومات أن العروس تدعى “شانا” من دون الدخول في تفاصيل أخرى عنها .

وقد أشارت المعلومات إلى أن “وائل” شوهد مع “شانا” خلال المرحلة الماضية وقد بدت عليهما ملامح الإنسجام، مع العلم أن النجم نفى خلال وجوده في أميركا الأخبار التي تناولت مشروع زواج جديد في حياته الخاصة، والتي سعى خلال المراحل السابقة أن يحيطها بالسرية لاعتباره أن نجوميته تقف عند أبواب منزله .

و قالت المعلومات إن “شانا” سافرت مع وائل قبل الأزمة التي سببها فيروس كورونا، فيما نفت مصادر أخرى هذا الامر .

وأشارت معلومات “الفن” إلى أن معرفة الطرفين ببعضهما البعض أتت عن طريق أصدقاء مشتركين، بعد عودته من أميركا، وقد تطورت العلاقة إلى التفكير بالإرتباط الرسمي.