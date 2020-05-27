أقنعه الشيخ أن الذهب المدفون يحتاج لدم فتاة بكر لم تُلمس.. “شاهد” سوري قتل ابنة شقيقته وقطعها “قربانا للشيطان”

هزت حادثة غريبة من نوعها الشارع السوري أجمع، عقب العثور على الطفلة السورية “ليمار عبد الرحمن” البالغة من العمر عامين جثة هامدة، بعد أيام من اختفائها والبحث عنها.

وفي التفاصيل ذكرت صحف محلية سورية أن الطفلة فارقت الحياة، والقاتل خالها “شقيق والدتها”، والذي قام بقتلها بذريعة “فك الرصد” عن أحد الكنوز التي تكثر في أرض حوران.

#درعا_جباب#جريمة



تم العثور على جثة الطفلة( ليمار عبدالرحمن) والبالغة من العمر سنتان ،وهي من قرية جباب وقد عثر الاهالي على جثتها في احد البيوت المهجورة وحسب المصادر ان الجثة اشلاء و التشوهات في الجثة تدل على التمثيل بها .

ويذكر ان الطفلة فقدت قبل يومين من امام منزل ذويها pic.twitter.com/NDLiA0RjPT — ثوار تويتر/ردينة سليم (@SRoudinah) May 25, 2020

وبحسب متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الخال المجرم جعل من دم الطفلة البريئة قرباناً للشياطين، يعتقد بأنهم قادرون على توصيله للكنز المنشود، والذي يبحث عنه من خلالهم، وأقنعه بعض مشايخ الضلال أن الذهب المدفون يحتاج لدم فتاة بكر لم تُلمس.

#ليمار_جرح_حوران#درعا_جباب

أقنعه الشيخ أن الذهب المدفون يحتاج لدم فتاة بكر لم تُلمس، فذبح أبنة أخته وبعد الجريمة تبين أنه لا وجود للذهب اصلاً.!!

طفلة في عمر السنتين تذبح على يد خالها لإخراج كنز مرصود، وأن إراقة الدم من شأنه أن يظهر الذهب ويفك الرصد بحسب الشيخ الدجال pic.twitter.com/WzpRxWgyoZ — Ismail Kh. Amer 🏗 (@IsmailAlamer_) May 26, 2020

وقلق ذوي الطفلة قلقاً شديداً عليها، عقب اختفائها قبل أيام، لكن تم العثور عليها لاحقاً جثة هامدة، ومشوّهة، وتم رمي صخرة كبيرة فوق جسدها، في صورة أبكت مجتمع حوران السورية.

وفي حديثها أوضحت والدة الضحية بأن ابنتها اختفت عن الأنظار، وعند السؤال عنها أخبرتها والدها التي هي جدة الطفلة، بأن ليمار ذهبت مع الأطفال لإحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع الملابس.

مضيفة بأنه بعد عودة بقية الأطفال لم تكن ابنتها ضمنهم، لتبلغ بعدها فوراً الأمن الجنائي السوري، والذي قام بالعثور على جثة الطفلة وكشف ملابسات الحادثة، وطالبت والدة الطفلة ليمار باتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق شقيقها القاتل.