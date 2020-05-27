على حمام السباحة مع الأميرات الخمس.. “شاهد” الظهور الأول لـ الوليد بن طلال بعد أنباء اعتقاله “سرا”

عاد الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال للظهور مجددا في أول إطلالة له، بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرا عن اعتقاله بشكل سري مع الأمير أحمد بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان وأبناء الملك الراحل عبدالله.

ونشر “الوليد” عبر صفحته الرسمية بتويتر مقطعا مصورا لاقى تفاعلا واسعا من قبل متابعيه، أطل فيه وهو يركب دراجة هوائية ويلعب كرة القدم مع إحدى حفيداته.

العيد مع حفيداتي الخمسة

Eid with my five granddaughters pic.twitter.com/w9Zaop2S0R — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 26, 2020

كما ظهر الملياردير السعودي وهو يجري وراء حفيدته ويلهو معها، كما صوّر حفيداته الخمس وهن يؤدين صلاة العيد جماعة ثم تشاركن في لعبة الفريرة ومارسن السباحة وركوب الدراجات.

وكثيرًا ما يقوم الوليد بن طلال بنشر الصور ومقاطع الفيديو لحفيداته عندما يصطحبهن معه في رحلاته بالصحراء، وفي مناسبات عديدة، وظهر في إحدى المرات وهو يقدم مساعدات إلى المواطنين ويعلم حفيداته الصيد وسط مخيم في الصحراء.

وكان الناشط والسياسي القطري المعروف عبدالله الوذين، فجر مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه تفاصيل جديدة عن الأمراء المعتقلين في السعودية ومكان اعتقال 11 أميرا من بينهم أحمد بن عبدالعزيز والوليد بن طلال وأولاد الملك الراحل عبدالله.

ونشر “الوذين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي قبل ايام، أسماء هؤلاء الأمراء الذين قال إنهم معتقلون بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات.

وجاء ضمن الأسماء التي نشرها بعد التأكد وأخذ الإذن من المصدر حسب قوله، الأمير أحمد بن عبدالعزيز ونايف بن أحمد بن عبدالعزيز، ومحمد بن نايف بن عبدالعزيز، ونواف بن نايف بن عبدالعزيز، ومتعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وأكمل السياسي القطري أنه من ضمن الأمراء المعتقلين من ذرية عبدالعزيز، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وخالد بن طلال بن عبدالعزيز، وسلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، فيما تحفظ على ذكر اسم الأمير رقم 11.

وأشار إلى أنهم جميعاً معتقلون في “مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات” الموجود شرق مبنى الرتزكارلتون مباشرة والملاصق له.

والتهمة الموجهة للأمير أحمد ورفاقه ـ بحسب الوذين ـ هي “الخيانة العظمى” بدون تفاصيل، وقد طلب الأمير أحمد التوضيح عن ماهيّة وتفاصيل هذه الخيانة المزعومة ولم يتم الرد عليه.

يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال كان له نصيبا من اعتقالات ابن سلمان للأمراء، في حملته الأولى في 2017 حينما أودع الأمراء والمسؤولين فندق الريتز كارلتون الشهير.

ومنذ الإفراج عنه يوجد الأمير الوليد بن طلال في إقامة شبه إجبارية بالسعودية، عبر فرض حَلَقَة إلكترونية تراقب تحركاته وخاصة عندما ينتقل الى الصحراء الذي يعشق قضاء الوقت بين رمالها.

وكما لا يسمح للامير الوليد بن طلال بالسفر، يمنع على باقي الأمراء ورجال الأعمال السفر إلا القلة القليلة الذين لا يشكلون أدنى خطر على مصالح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت السلطات السعوديّة اعتقلت في مارس الماضي 3 أفراد من العائلة المالكة بينهم شقيق الملك سلمان وابن شقيقه لاتّهامهما بتدبير انقلاب بهدف إطاحة ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد، بحسب ما أكّدت ثلاثة مصادر لوكالة فرانس برس حينها.

وفي السنوات الأخيرة، عزّز وليّ العهد قبضته على السلطة من خلال سجن رجال دين ونشطاء بارزين وكذلك أمراء ورجال أعمال نافذين.

ويُعتبر محمد بن سلمان القائد الفعلي للبلاد لأنّه يسيطر على مفاصل الحكم الرئيسيّة، من الدّفاع إلى الاقتصاد، وتُعرف عنه أيضًا رغبته في إخفاء آثار أيّ معارضة داخليّة قبل وصوله رسميًا إلى العرش.