تحقيقات داخل جامعة السلطان قابوس بسبب أحد أكاديمييها بعدما أثار جدلا واسعا وأغضب العمانيين

نوهت جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، حول ما يتداول عن رئاسة أحد أكاديميي الجامعة لتحرير مجلة علمية تابعة لمؤسسة جامعية ⁧‫وهمية⁩، وذلك بعد أن أثار هذا الأمر جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول رئاسة أحد أكاديميي الجامعة لتحرير مجلة علمية تابعة لمؤسسة جامعية وهمية فإن الجامعة في صدد التقصي والبحث في الأمر”

#تنبيه

إشارة إلى ما تم تداوله حول رئاسة أحد أكاديميي الجامعة لتحرير مجلة علمية تابعة لمؤسسة جامعية #وهمية فإن الجامعة في صدد التقصي والبحث في الأمر واتخاذ ما ينبغي اتخاذه من إجراءات وفق المتبع والأنظمة المعمول بها

شاكرين للجميع حرصهم على اسم #جامعة_السلطان_قابوس — جامعة السلطان قابوس (@SQU_Info) May 27, 2020

وشددت جامعة السلطان قابوس على أنه يستم اتخاذ ما ينبغي اتخاذه من إجراءات وفق المتبع والأنظمة المعمول بها

واختتمت “شاكرين للجميع حرصهم على اسم #جامعة_السلطان_قابوس”.

يشار إلى أن جامعة السلطان قابوس هي جامعة عمانية حكومية تتمتع بالاستقلال “الإداري” والمالي عن الوزارات الحكومية المعنية بالتعليم العالي.

وتعدّ أول جامعة في سلطنة عمان، وبها 9 كليات ذات اختصاصات متنوعة في حين يعدّ خريجو الجامعة من روَاد سوق العمل في سلطنة عمان.

وبدأت أعمال بناء الجامعة في عام 1982 واستقبلت الدفعة الأولى من طلابها عام1986.

وأصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد مرسوماً سلطانياً رقم 9/86 بإنشاءها وحدد هذا المرسوم بداية الدراسة في الجامعة في خمس كليات هي: كلية التربية وكلية الهندسة وكلية الطب والعلوم الصحية وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية العلوم.

وبعد ذلك تم إضافة كلية الآداب عام 1987م وكلية التجارة والاقتصاد عام 1993م وإلحاق كلية الحقوق عام 2006م وأخيراً إضافة كلية التمريض عام 2008م، ليكون بذلك عدد كليات الجامعة تسع كليات.