بسبب فيروس كورونا .. صدمة في الكويت بعد انتحار رجل وامرأة!!

في واقعةٍ صادمة بالكويت، أقدم وافد فلبيني على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث من بناية في الفروانية خلف حديقة المنطقة.

وقال مصدر أمني كويتي إن الوافد في العقد الرابع من العمر، وقد علم بأنه مصاب بفيروس “كوررنا” فألقى بنفسه من شرفة شقته.

وبقيت جثة الفلبيني المصاب بـ”كورونا” ظلت في موقعها لفترة تجاوزت الـ 4 ساعات وذلك لأخذ الاجراءات الاحترازية .

وفي حادثة انتحار ثانية، شنقت وافدة سيلانية نفسها في منزل كفيلها في صباح الناصر لاسباب غير معلومة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان الثلاثاء تسجيل 7 وفيات و608 إصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و575، بينها 172 وفاة، و7 آلاف و306 حالات تعاف.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح أن الحكومة الكوبتبة قررت عدم تمديد الحظر الكلي الذي سينتهي 30 الجاري.