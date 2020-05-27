“شاهد” الفنان محمد عبده يكتشف أن أولاده “10” وليس “9” كما كان يعتقد!

سخر الفنان السعودي محمد عبده من آثار الحجر المنزلي الذي فرضته عليه جائحة فيروس “كورونا” في العالم.

وقال محمد عبده في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” معيدين معاكم” على MBC fm: “ما بقى بيجامة أو ثوب ما لبسناه في البيت، وأولادي أحسبهم 9 طلعوا 10”.

وأضاف: “نحمد الله كثيراً إننا محاصرين في بيوتنا صحيح، لكن بين أهلنا وأولادنا نعيش كويس ونأكل كويس”.

محمد عبده : في الحجر اكتشفت ان عيالي ١٠ مو ٩ 😂🤣😂❤️



by @_f0_

pic.twitter.com/c4B8gSJaMA — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 26, 2020

وتفاعل عديد من المغردين مع تصريحات محمد عبده، مُشيدين بروح الدعابة لديه، فكتب أحدهم: “المهم حافظ أسماهم”.

المهم حافظ أسماهم — رفيف (@Rafeef7721) May 26, 2020

وعلق آخر:”انا ضايع لي ولد لا يكون رقم عشرة لي الرجاء من ابو عبدالرحمن التواصل معي للمفاهمة مشكورا”.

انا ضايع لي ولد لا يكون رقم عشرة لي الرجاء من ابو عبدالرحمن التواصل معي للمفاهمة مشكورا😂😂😂 — Awafi (@k00014) May 26, 2020

وكتبت أخرى:”أنا العاشرة وتوه اكتشفني”.

أنا العاشرة وتوه اكتشفني😔 — بنّة الحِسن (@Marchcloud8) May 27, 2020

وسخر منه آخر قائلاً: “حرام عليكم قلنا هذا خلوه يغني وبس لاعاد تسووا معاه مقابلات”.

حرام عليكم قلنا هذا خلوه يغني وبس

لاعاد تسووا معاه مقابلات هههههههه — اااهات الرحيل (@mnm787) May 27, 2020

وكان عبدالرحمن نجل محمد عبده، قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، قال فيها بأن والده يتعرض لموجة اكتئاب بسبب جلوسه المستمر بالبيت، وكتب: “اللي يسأل عن بابا محمد، هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف، عشان كدا بكرة على اللايف أرسلوا له رسائل تفرحه”.

اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي اطول فترة ف حياته يقعد فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف…عشان كذا بكرا عاللايف ارسلو رسايل تفرحه ♥️♥️♥️ — Abdulrahman Abdu (@abdulrhmanmabdu) May 26, 2020

يُذكر أن محمد عبده أنجب ثلاثة أبناء من زوجته الفرنسية هم خالد عام 2013، وعالية عام 2016، والعنود عام 2018 وهي تحمل الرقم 10 بين أولاده، وله 7 أبناء آخرين من زوجته الأولى وهم نورة، وود، وريم، وهيفاء، وعبد الرحمن، وبدر، ودلال.