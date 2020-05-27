“شاهد” الفنان محمد عبده يكتشف أن أولاده “10” وليس “9” كما كان يعتقد!
سخر الفنان السعودي محمد عبده من آثار الحجر المنزلي الذي فرضته عليه جائحة فيروس “كورونا” في العالم.
وقال محمد عبده في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” معيدين معاكم” على MBC fm: “ما بقى بيجامة أو ثوب ما لبسناه في البيت، وأولادي أحسبهم 9 طلعوا 10”.
وأضاف: “نحمد الله كثيراً إننا محاصرين في بيوتنا صحيح، لكن بين أهلنا وأولادنا نعيش كويس ونأكل كويس”.
وتفاعل عديد من المغردين مع تصريحات محمد عبده، مُشيدين بروح الدعابة لديه، فكتب أحدهم: “المهم حافظ أسماهم”.
وعلق آخر:”انا ضايع لي ولد لا يكون رقم عشرة لي الرجاء من ابو عبدالرحمن التواصل معي للمفاهمة مشكورا”.
وكتبت أخرى:”أنا العاشرة وتوه اكتشفني”.
وسخر منه آخر قائلاً: “حرام عليكم قلنا هذا خلوه يغني وبس لاعاد تسووا معاه مقابلات”.
وكان عبدالرحمن نجل محمد عبده، قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، قال فيها بأن والده يتعرض لموجة اكتئاب بسبب جلوسه المستمر بالبيت، وكتب: “اللي يسأل عن بابا محمد، هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف، عشان كدا بكرة على اللايف أرسلوا له رسائل تفرحه”.
يُذكر أن محمد عبده أنجب ثلاثة أبناء من زوجته الفرنسية هم خالد عام 2013، وعالية عام 2016، والعنود عام 2018 وهي تحمل الرقم 10 بين أولاده، وله 7 أبناء آخرين من زوجته الأولى وهم نورة، وود، وريم، وهيفاء، وعبد الرحمن، وبدر، ودلال.