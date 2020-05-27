أحمد الجارالله يثير جدلاً واسعاً في الكويت بعد تغريدة عن “البوس”: “للنساء فقط وبحذر”

أثار الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية موجة جدل واسعة، بعد تغريدة له على تويتر طرح فيها الإجراءات الواجب اتخاذها من وجهة نظره للتعايش مع أزمة كورونا.

وقال “الجارالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”غدآ تبدأ انفراجات كبيرة وكثيرة في عدد من الدول كورونا ستختفي لكن تأثيراتها باقيه وسنحس بها”

غدآ تبدأ إنفراجات كبيره وكثيره في عدد من الدول كورونا ستختفي لكن تأثيراتها باقيه وسنحس بها عادات كثيره ستختفي من سلوكنا تباعد لابوس للرجال فقط للنساء وبحذر تشدد في النظافه مراجعه طبيه كثيره الكمام مستمر معنا لبعض الوقت كورونا ستصف مع الاوبئه الاخري — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) May 25, 2020

وتابع مشيرا إلى أن عدة عادات اجتماعية ستختفي للتأقلم مع الأزمة من وجهة نظره :”عادات كثيرة ستختفي من سلوكنا تباعد لابوس للرجال فقط للنساء وبحذر تشدد في النظافة مراجعة طبية كثيرة، الكمام مستمر معنا لبعض الوقت كورونا ستصف مع الأوبئة الأخرى”

وأثارت تغريدة الكاتب الكويتي جدلا واسعا بين المغردين الكويتيين، فيما سخر آخرون من عباراته واعتبروا ما كتبه راي شخصي لا يستند لأي دليل طبي.

وسخر منه أحد النشطاء بقوله:”حلوه النساء على خفيف”

حلوه النساء على خفيف😂😂 — Mohamed… (@moh_gh_92) May 25, 2020

وأحرجه آخر بقوله:” تحليل شخصي لا يمت للحقيقة بصلة الظاهر بصلتك محروقة علي قولة السوريين”

تحليل شخصي لا يمت للحقيقة بصلة الظاهر بصلتك محروقة علي قولة السوريين — HUSSAIN (@KUJAWAHER) May 25, 2020

بينما غرد أحد النشطاء ردا على تغريدة الكاتب الكويتي:”ياليت التوبه من الظلم و الذنوب والمعاصي أهم شي”

ياليت التوبه من الظلم و الذنوب والمعاصي أهم شي ….. — فَهَدْ ألْهُـولَهْ (@kuwkuw363) May 25, 2020

هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 7 وفيات و608 إصابة في اليوم السابق.

وارتفعت بذلك حصيلة الحالات المسجلة في البلاد إلى 175 وفاة و23267 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن 640 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7946.