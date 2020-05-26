كشفت بطنها وتمايلت بدلع.. “شاهد” هند القحطاني في وصلة رقص ساخنة ثاني أيام عيد الفطر

أثارت السعودية هند القحطاني، مشهورة مواقع التواصل والمقيمة في أمريكا،، جدلاً واسعاً، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” وهي ترقص فور انتهاء شهر رمضان “الكريم”، بين أطفالها.

وانتقد ناشطون الفيديو الذي ظهرت فيه هند القحطاني، ورصدته “وطن” وهي تتمايل على إحدى الاغنيات الخليجية بدلع، مرتدية ملابس جريئة تكشف عن بطنها، وتُظهر تفاصيل جسدها، بينما يظهر خلفها أطفالها الذين يشاهدون هذا المشهد الجريء.

هند القحطاني تشاركنا رقصها اللطيف 🥺❤️ pic.twitter.com/f6TemNXgTv — Gorgeous (@Gorgeous_ew) May 26, 2020

وعلق أحد المغردين قائلاً: “الله يعين ولدها اللي يناقز بالكاميرا اذا كبر”.

الله يعين ولدها الي يناقز بالكاميرا اذا كبر — ‏hámêd🍂 (@o___s__9) May 26, 2020

ووافقه الرأي مغرد آخر وكتب: “وبعدين ييجو يقولون هند أفضل أم”.

وبعدين يجون يقولون هند افضل ام — الله يعين (@v_r51) May 26, 2020

ووصفها آخر بـ”العجوز المتصابية”.

العجوز المتصابية — يزيد الحارثي (@yazeed_alharthi) May 26, 2020

وكانت هند كشفت أنها تتعرض لإساءات عبر مواقع التواصل، وأن المسيئين وصلوا لحسابات أولادها.

وذكرت “القحطاني” أن هذا الأمر شكل لديها حالة من القلق واستدعى أن تطلق مقطع فيديو تطالب فيه “خصومها” بألا يعلقوا على أولادها ولا يتنمروا بهم، حسب وصفها.

وقالت هند: “ولدي حبيبي معاذ، أسألكم بالله إلا عيالي، من حسن الحظ بأنه عيالي ما يدخلون تويتر بصراحة انا ممتنة جدا للخالق بأنه عيالي ما يشوفون تعليقاتكم”.

وتابعت: “يا ناس حرام انا اجلدوني قطعوني عادي متعودة على وساختكم، بس إلا أولادي، كلهم بلا استثناء”.

يُذكر أن هند هاجرت إلى أمريكا عقب انفصالها عن زوجها الذي تزوج عليها زوجها بعلمها، لكنها اشترطت عليه أن تكون حضانة بناتها من حقها، وانفصلت عنه، وتمردت عيه وعلى أهلها في السعودية، فهربت إلى أمريكا.

وتعرف هند عن نفسها بأنها ناشطة في مجال الحقوق والحريات، وكان آخر ما تدعو إليه حقوق المثليين، حيث تدعمهم بشكل كبير، معللة أن الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، لافتة أنهم “مسالمين ولا يسيئون لأحد”.

وسبق أن أثارت ضجة كبيرة، خلال شهر رمضان، من خلال ظهورها في بث فيديو على موقع “سناب شاب”، وهى تبيح وتجاهر بالإفطار خلال شهر رمضان الكريم.