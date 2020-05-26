“انهم أبناء قابوس”.. “شاهد” ماذا فعل هذا الشرطي العُماني مع مسن لحمايته من فيروس كورونا وأثار تفاعلاً واسعاً

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد تصرفاً نبيلاً لأحد رجال الأمن العام في عُمان، مبدين اعجابهم الشديد في تصرفه.

وظهر رجل الأمن في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يُساعد مُسناً في ارتداء الكمامة كإجراء وقائي من فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد – 19”.

وأثار تصرف رجل الأمن إعجاب المغردون الذين اعتبروا أن هذا أفضل فيديو يشاهدونه في حياتهم، مُعتبرين أن تصرفه ترجمةً لنُبل وأخلاق سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد وأبناء هيثم بن طارق.

أحلى فيديو شفته. — همتارو (@AlmamriAhmed22) May 25, 2020

لهم كل التحيه والتقدير — بدر الخاطري (@Perlu220) May 25, 2020

إنهم تربيه قابوس وأبناء هيثم حفظكم الله يا جنودنا البواسل في كل الميادين 🌹 — Ahmed AL- Jabri | أحمد الجابري (@AhmedAL18108766) May 25, 2020

والله يحفظكم يا شرطة عمان السلطانية أولاد أصل الإنسانية فيهم موجودة ما تتغير. — يعقوب المعمري أبو ريان (@JacoubYousuf) May 25, 2020

وكانت سلطنة عُمان قد سيرت خبراتها وقدراتها التقنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ مؤكدة أهمية العلوم التقنية في القضاء على الأوبئة، وذلك من خلال نشاطات عديدة برزت مؤخراً.

ومع تواصل تسجيلها إصابات بالفيروس، كما هو حال بقية دول المنطقة والعالم، تعمل السلطنة على الاستفادة القصوى من الطاقات المحلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت مسقط تدشين استخدام الطائرة المسيره (درون) للمساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتبنى المشروع فريق مشترك من باحثين وأكاديميين من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، وشركة عزم التقنية التي تعـد إحدى الشركات العمانية المتخصصة في هذا المجال.

وطور الفريق نظاماً ذكياً يستخدم الطائرات المسيرات لقياس درجة حرارة البشر وتسجيلها عن بُعد؛ وذلك للكشف عن الإصابات المحتملة وغير المبلغ عنها لتجنب استفحال تفشي العدوى بسبب المخالطة الجماعية.

وزودت هذه الطائرات بآلة تصوير حراري متطورة قادرة على قياس درجات الحرارة عن بعـد.

يُذكر أن سلطنة عمان أعلنت عن تسجيل 513 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها 179 حالة لعمانيين، و 334 حالة لغير عمانيين.