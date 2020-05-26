نشامى الأردن تفوقوا على كل دول المنطقة في التعامل مع كورونا والآن يقطفون ثمار الالتزام وقرار حكومي جديد

نقلت “رويترز” عن مسؤولين في الأردن قولهم إن موظفي الحكومة والقطاع العام بالدولة بدأوا العودة التدريجية لعملهم، يوم الثلاثاء، بعد شهرين من التوقف في إطار إجراءات العزل العام المتبعة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا التي ألزمتهم بالبقاء في منازلهم.

وتوقف أغلب الموظفين الحكوميين البالغ عددهم نحو 250 ألفا عن العمل في مكاتبهم منذ إعلان حالة الطوارئ في منتصف مارس.

هذا وقال سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية إن من المتوقع أن يعود نحو 60 بالمئة من الموظفين إلى مكاتبهم بموجب خطة للعودة التدريجية تحافظ على التباعد الاجتماعي.

وضرب الأردن قدوة ومثلا في التعامل الأمثل مع جائحة كورونا وتمكن من خلال الإجراءات الصارمة والتزام المواطنين أيضا وتعاونهم مع الحكومة، من تجاوز الأزمة بنجاح وبأقل خسائر ممكنة وأصبح أول بلد عربي يبدأ عودة الحياة لطبيعتها.

وأُغلقت المدارس والجامعات والمعابر الحدودية وتوقفت رحلات الطيران الدولية ضمن إجراءات العزل العام لكن عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين العاملين بقطاعات الخدمات الطبية والدفاع المدني والجمارك وقوات الأمن والجيش استمروا في عملهم لتوفير الخدمات الأساسية.

وقالت الحكومة في نهاية الشهر الماضي إنها تمكنت من احتواء تفشي الفيروس ورفعت العديد من القيود فعادت أغلب الشركات والصناعات للعمل.

وسجل الأردن 711 حالة إصابة مؤكدة وتسع حالات وفاة بالفيروس. وحذر بعض المسؤولين الطبيين من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بعد تخفيف القيود.