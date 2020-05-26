شاهد.. “ملك الشياطين” الضخم يثير الرعب على شواطئ الكويت و”فيديو” عن قرب يكشف حقيقته!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت خلال الساعات الماضية، موجة جدل واسعة عقب تداول صورة التقطت لحيوان بحري نافق وصفت بـ”ملك الشياطين” في البحر والتي اتضح فيما بعد أنها تعود لحوت ضخم نافق رسى على شواطئ الكويت ما أثار قلق البعض وخوفهم.

وفيما لم تبيّن الصور التي نشرها المغردون والتي تم التقاطها في الظلام، أي تفسيرات للكائن الضخم، الموجود على أحد شواطئ الكويت، اتضحت الحقيقة بعدها من مقطع فيديو تم تصويره نهارا.

حوت ضخم نافق في بحر #الكويت اليوم الأحد 1 شوال 1441@walmoon pic.twitter.com/KIikj74r0Z — حاتم بن عبدالعزيزالشبيلي (@hatem696) May 24, 2020

ووثق المقطع الذي حسم الجدل حول الكائن، الحوت الضخم النافق على شواطئ الكويت، مع قيام بعض المغردين بإطلاق خرافات حوله بأنه “ملك الشياطين”، فيما اعتبر آخرون بأن تلك مجرد خرافات هدفها إثارة الفزع لكسب مزيد من الشهرة قدر الإمكان.

وأطلق مصوّر مقطع الفيديو للحوت الضخم على شواطئ الكويت الجنوبية، تحذيرات من إمكانية انفجاره والتسبب بكارثة بيئية، فيما تحركت الجهات المختصة بشكل عاجل وقامت بانتشاله.

وذكر خبراء بأن الحيتان تأتي من جهة المحيط الهندي لتمر بخليج عُمان وصولاً للخليج العربي، وغالباً ما تنفق لعدة أسباب منها اصطدامها بالسفن، التي تمر في خطوط الملاحة البحرية، وكبر السن، أو أن تكون مريضة، أن تموت من الجوع لعدم قدرتها إيجاد شيء تتغذى عليه.