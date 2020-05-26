ردد آيات قرآنية بصوت عالٍ وقفز من الشرفة.. مصري ينهي حياته بطريقة “بشعة” وزوجته تكشف التفاصيل الصادمة

أقدم مواطن مصري على إنهاء حياته بطريقة بشعة حيث قام بالقفز من شرفة منزله في الدور السادس، ليلقى مصرعه على الفور والغريب أنه كان يردد آيات قرآنية بصوت عال قبل أن ينتحر بحسب رواية زوجته.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية من تفاصيل عن هذا الحادث الذي صدم الشارع المصري، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بشمال مصر بلاغا بانتحار موظف بالمعاش من شرفة منزله.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية، وبالفحص تبين أن الجثة لموظف بالمعاش يدعى ”ع ا“، وأن زوجته تقيم معه في الشقة، حيث خرج للشرفة وقرأ بعض الآيات القرآنية وألقى بنفسه ليسقط في الشارع.

وبسؤال زوجته أقرت أن زوجها أصيب بحالة اكتئاب في الآونة الأخيرة، موضحة أنه في يوم الحادث وقف في الشرفة وبدأ صوته يعلو وهو يقرأ القرآن وفجأة قفز ليلقى مصرعه في الحال إثر ارتطام جثته بالأرض. وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

