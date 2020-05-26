“مش لاقيين حد يغسل موتى كورونا”.. “شاهد” كارثة في مستشفى الحميات بسوهاج والسيسي “نائم”

أطلق مواطن مصري صرخات استغاثة لعدم وجود أماكن بمستشفى الحميات في سوهاج وعدم وجود مغسلين لوفيات مرضى فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19”.

وقال المواطن المصري في فيديو تم تداوله ورصدته “وطن”: “مستشفى الحميات في سوهاج امتلأت، ولم يعد هناك مكان لأي مريض، هذا ما أخبرني به الطبيب عمرو رشيد”.

وأضاف المواطن: “ذهب أحد معارفي الساعة الثامنة إلى المستشفى للكشف، فأخبروه أنه لا يوجد كشف، هذه كارثة في محافظة سوهاج، وأن مستشفى الحميات التي تكشف عن فيروس كورونا، ليست مجهزة لمواجهة الفيروس”.

وتابع: “وصلنا حالة الدمار وحالة الانهيار للمواطن السوهاجي، وحالات الكورونا في سوهاج كثرت، الدكتور عمرو أخبرني أن لديه 22 حالة “كورونا” جديدة، وبذلك وصل العدد إلى 42 حالة، كما أخبرني أنه في حالة وفاة أحدهم، لا نجد أحداً يقوم بتغسيله، نطلب من عائلته أن يحضروا أحداً لتغسيله”.

"احنا وصلنا لحالة الدمار والانهيار للمواطن السوهاجي".. استغاثة لعدم وجود أماكن بمستشفى الحميات في #سوهاج وعدم وجود مغسلين لوفيات #كورونا pic.twitter.com/k0ftfCYoWT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 25, 2020

وتساءل: “ماذا لو أصيب أحد من عائلتي بالفيروس وشعر بالتعب، أين سأذهب به، وكم شخصاً سيتسبب بعدوته أثناء سيرنا بحثاً عن مكان للعلاج؟”.

ودعا رجال الأعمال إلى التحرك، وقال: “لو أردنا لتبرعنا وقمنا ببناء مستشفى، ولكن لدينا مستشفيات جاهزة وبها إمكانيات، لا نُطالب بشيء صعب”.

وكان مدير مستشفى الدكتور عمرو الرشيدي، قد أعلن أن هناك خلطة قام بتجربتها لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مكونة من “عسل نحل، وزيت حبة البركة، والبابونج”، مشيرا في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية إلى أن الخلطة أظهرت نتائج جيدة حيث شُفيت 3 حالات بعد إعطائهم التركيبة الجديدة.

وأكد الرشيدي أن الخلطة أبلغه بها صديق يقيم في السعودية، وهو حاصل على دكتوراة في الكيمياء الحيوية، ودكتوراة في الطب النبوي، بعد أن جرى تجربتها على مصابين في السعودية بحسب قوله.

يُذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 19 وفاة و702 إصابة جديدة ثبتت حملهم لفيروس كورونا القاتل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 783 حالة وفاة.