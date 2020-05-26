كاتب سعودي يتطاول على الكويتيين ويصفهم بـ”الصعاليك” ويُعايرهم بتحرير بلادهم وهكذا تصدى له الكويتيون

تطاول المعارض السعودي السابق، الكاتب كساب العتيبي، على الشعب الكويتي ووصف بعضهم بالصعاليك، زاعماً أن السعودية هي من ساهمت بتحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي، وفق وصفه.

وهاجم العتيبي، الكاتب الكويتي صالح محمد الملا، بعد تذكير الأخير للسعوديين بدعمها للمقاتلين بأفغانستان ولتنظيم القاعدة مستشهداً بتصريحات رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل.

وقال الكاتب الكويتي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أشاهد لقاء لصاحب السمو الملكي تركي، جندنا مجاهدين عرب في أفغانستان من ضمنهم أسامة بن لادن والظواهري، وبالطبع هذا ليس خبراً جديداً، لكنه جواباً حاسماً على من يقول بأن التطرف صناعة غربية ومؤامرة”.

اشاهد لقاء ل صاحب السمو الملكي تركي ..

جندنا مجاهدين عرب في أفغانستان من ضمنهم أسامة بن لادن والظواهري!!

بالطبع هذا ليس خبراً جديداً، لكنه جواباً حاسماً على من يقول بأن "التطرف" صناعة غربية ومؤامرة — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) May 24, 2020

المطبل السعودي المثير للجدل كساب العتيبي رد على التغريدة بالقول: “أجير كويتي ينبش موضوعاً أُشبِع بحثاً ونقاشاً وعرف العالم ظروفه وسياقاته، هذا الوضيع يعتقد بأنه أتى بشيء جديد مُحاولاً الإساءة للسعودية التي ساهمت بتحرير بلده من براثن الاحتلال العراقي”.

وأضاف العتيبي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لا أفهم حقد بعض الكويتيين على السعودية، فبالأمس الصعلوك شعيب راشد واليوم الصعلوك الملا”!.

أجير "كويتي" ينبش موضوعاً أُشبِع بحثاً ونقاشاً وعرف العالم ظروفه وسياقاته. هذا الوضيع يعتقد بأنه أتى بشيء جديد مُحاولاً الإساءة للسعودية التي ساهمت بتحرير بلده من براثن الاحتلال العراقي. لا أفهم حقد "بعض" الكويتيين على السعودية، فبالأمس الصعلوك "شعيب راشد" واليوم الصعلوك "الملا"! pic.twitter.com/bH9yKyF7ms — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) May 25, 2020

وفي السياق، أثارت تغريدة الكاتب السعودي غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا على هجومه المتعمد على الشعب الكويتي، مؤكدين رفضهم لتلك الأصوات التي تحاول التقليل من شأن الكويتيين.

بعيداً عن ما قالة الكويتي صواباً كان أم خطأ اسلوبك في النقاش مُتدني دون الذوق العام بكثير ! الله سبحانه و تعالى ذم المن و نهى عنه عسى ما خالفكم كويتي الرأي إلا و ذكرتوهم أن السعودية ساعدتهم أيام غزو العراق — الحمد لله (@kmash5555) May 25, 2020

أغلب الردود غبيه بغض النظر عن ماقاله صالح الملا خذبعض الردودالكويتيين تناسوا فضلناعليهم والآخر يقول الرولكس وماتفعل ورافضي وحضرة كساب يقول أجير للإفاده صالح الملا رجل فاضل ومن أسرة سنية ثرية والهمز واللمز علي أخواننا الشيعه وهم شركاء لنا ولكم بالأوطان لايجوز ويجب الأرتقاء ياأخوان — SAUD (@saud_humoud) May 26, 2020

بعيدا عن الموضوع ومحتواه الكويت اللي "مستصغرها " اقدم من تاريخك ولا تنسى ماتوحدت المملكه الى انطلاقاً من الكويت ولا لأحد فضل — Abo-Ali (@Alkhaldinawaff) May 26, 2020

هل تعلم أن الصعلكه ليست مسبه هم صحيح فئه تغزو وتسلب ولكنهم شجعان لايخافون الموت ولايشق لهم غبار في مقارعة ضحاياهم — ابو معتز (@abumoatz123) May 25, 2020

الله يالدنيا الحين صرت وطني بعد ماكنت تسب السعوديه والإمارات لا وتدافع بكل قوة عين بعد لو انا مكانك اسحب نفسي والتجئ لأوروبا بدال النقص اللي عايش فيه الله يعينك ع نفسك بس — ٓ🇰🇼 (@R2ge_) May 25, 2020

أكيد السعودية لم تقدح من رأسها بل تلقت الاوامر من أمريكا المستفيد الأكبر من تنظيم القاعدة الذي حارب الروس في أفغانستان — Mohammad HH (@MohammadHH17) May 26, 2020

الجدير ذكره، أن كساب العتيبي كان من أشد المعارضين للنظام السعودي، إلا أنه مواقفه شهدت تحولاً مفاجئاً ففي الوقت الذي كان يسب ويهاجم النظام السعودي وقراراته عاد مجدداً للتطبيل لهذا النظام والدفاع عنه.