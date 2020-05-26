كاتب سعودي يتطاول على الكويتيين ويصفهم بـ”الصعاليك” ويُعايرهم بتحرير بلادهم وهكذا تصدى له الكويتيون
تطاول المعارض السعودي السابق، الكاتب كساب العتيبي، على الشعب الكويتي ووصف بعضهم بالصعاليك، زاعماً أن السعودية هي من ساهمت بتحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي، وفق وصفه.
وهاجم العتيبي، الكاتب الكويتي صالح محمد الملا، بعد تذكير الأخير للسعوديين بدعمها للمقاتلين بأفغانستان ولتنظيم القاعدة مستشهداً بتصريحات رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل.
وقال الكاتب الكويتي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أشاهد لقاء لصاحب السمو الملكي تركي، جندنا مجاهدين عرب في أفغانستان من ضمنهم أسامة بن لادن والظواهري، وبالطبع هذا ليس خبراً جديداً، لكنه جواباً حاسماً على من يقول بأن التطرف صناعة غربية ومؤامرة”.
المطبل السعودي المثير للجدل كساب العتيبي رد على التغريدة بالقول: “أجير كويتي ينبش موضوعاً أُشبِع بحثاً ونقاشاً وعرف العالم ظروفه وسياقاته، هذا الوضيع يعتقد بأنه أتى بشيء جديد مُحاولاً الإساءة للسعودية التي ساهمت بتحرير بلده من براثن الاحتلال العراقي”.
وأضاف العتيبي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لا أفهم حقد بعض الكويتيين على السعودية، فبالأمس الصعلوك شعيب راشد واليوم الصعلوك الملا”!.
وفي السياق، أثارت تغريدة الكاتب السعودي غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا على هجومه المتعمد على الشعب الكويتي، مؤكدين رفضهم لتلك الأصوات التي تحاول التقليل من شأن الكويتيين.
الجدير ذكره، أن كساب العتيبي كان من أشد المعارضين للنظام السعودي، إلا أنه مواقفه شهدت تحولاً مفاجئاً ففي الوقت الذي كان يسب ويهاجم النظام السعودي وقراراته عاد مجدداً للتطبيل لهذا النظام والدفاع عنه.