فيديو “يحبس الأنفاس” لأردنية قررت الانتحار من أعلى جسر “عبدون”.. فصلها عن الموت لحظة وما حدث معجزة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو أثار موجة تفاعل كبيرة، يوثق محاولة فتاة أردنية الانتحار من أعلى جسر عبدون بالمملكة، ولكن تنجح قوات الأمن الأردني بثنيها عن ذلك في اللحظات الأخيرة.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) قيام الفتاة بالوقوف على حافة الجسر استعداداً للقفز من أعلاه، الأمر الذي كان سيودي بحياتها حتمياً، نظراً لارتفاع الجسر ووعورة الأرض التي تحته، مما حذا بقوات الأمن الأردنية أن تترصد للفتاة، لينقض عليها أحد الضباط ويستطيع الإمساك بها، ويحول دون سيطرتها على إلقاء نفسها والانتحار من أعلى الجسر.

الأمن العام "ينجح" بثني فتاة عن الانتحار من أعلى جسر عبدون!#الأردن pic.twitter.com/WFx2ZEAXbz — General Inspector (@GeneralInspect2) May 25, 2020

وذكرت وزارة الداخلية الأردنية وفق بيان لها بأن رجال الأمن العام الأردني تمكنوا من ثني فتاة عن محاولة الانتحار من أعلى جسر عبدون، بعد أن هددت بإلقاء نفسها من أعلى الجسر.

وبحسب البيان الأمني الصادر عن الجهات الأمنية الأردنية فإنه تم التعامل مع الفتاة بكل حرفية، لحين إتمام السيطرة عليها بشكل كامل وثنيها عما كانت تحاول القيام به.

ومن التعليقات التي قيلت حول حادثة محاولة الانتحار تلك، علّق أحد المغردين قائلاً: “الحمد لله على نجاحهم وحمد لله على سلامة البنت، الله يرفع عنها الضغط النفسي اللي خلاها تفكر بالانتحار حتى لو كانت هي اللي اتصلت بتكون وصلت فيها الحالة لحدود لا تطاق”.

الحمدلله على نجاحهم و حمدالله على سلامة البنت.. الله يرفع عنها الضغط النفسي اللي خلاها تفكر بالانتحار

حتى لو كانت هي اللي اتصلت بتكون وصلت فيها الحاله لحدود لا تطاق

ان شاء الله تقدر تتعالج من مشكلتها و يبعد عن الناس الضغوط النفسية — Hussein AlFayez (@AlfayezHussein) May 25, 2020

وتابع: “إن شاء الله تقدر تتعالج من مشكلتها ويبعد عن الناس الضغوط النفسية”.

وتأتي محاولة الانتحار للفتاة تلك بالتزامن مع حالة الإغلاق وحظر التجول المفروض من قبل الجهات الأمنية الأردنية لمكافحة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، والتي بدورها عكست ظروفها نفسية سيئة على معظم المواطنين.

في حين سجّلت وزارة الصحة الأردنية حتى اللحظة وبحسب آخر بيان لها 711 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 9 حالات وفاة من إجمالي أعداد الإصابات.