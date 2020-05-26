عميد سابق بالمخابرات القطرية يفضح مسؤول حساب مجلس التعاون الخليجي بتويتر بعد هذا الفيديو المستفز للقطريين

شن شاهين السليطي العميد السابق بالمخابرات القطرية، هجوماً عنيفاً على الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي منتقدا تصرفاتها المسيئة تجاه دولة قطر.

وقال “السليطي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”لن نسكت عن تصرفات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه دولة قطر”

لن نسكت عن تصرفات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه دولة قطر ونطالب الأمين العام ان يثبت لنا حياديته ويتخذ اجراء ضد الشخص المسؤول عن حساب الأمانة في تويتر الذي بث تقرير تلفزيون البحرين عن المجلس الذي تجاهل دولة قطر ودورها في تاسيس المجلس . @GCCSG — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) May 26, 2020

وتابع موجها رسالة حادة لأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف:”ونطالب الأمين العام ان يثبت لنا حياديته ويتخذ اجراء ضد الشخص المسؤول عن حساب الأمانة في تويتر الذي بث تقرير تلفزيون البحرين عن المجلس الذي تجاهل دولة قطر ودورها في تاسيس المجلس.”

وكان الشيخ عبدالله آل ثاني، وزير الدولة لشؤون السياسة والتكنولوجيا والاسثتمار في قطر، انتقد تصريحات أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الذي علق فيها على الأزمة الخليجية.

ووصف الحجرف، حصار قطر بـ”خلاف خليجي”، بعد ثلاث سنوات على الأزمة التي افتعلتها السعودية والامارات والبحرين ومصر ومزقت الترابط الخليجي.

وقال الحجرف، في أول تعليق له على الأزمة الخليجية وحصار قطر، إن “الخلاف الخليجي الذي يقترب من عامه الثالث، يشكل تحديا لمسيرة التعاون، ويمثل هما مشتركا لجميع دول المجلس”.

وشدد الحجرف في الذكرى الـ39 لتأسيس المجلس، على أن هذا الخلاف نهض لحمل ملفه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إيمانا بمعالجته في إطار البيت الخليجي الواحد، وطي صفحته وضمان آلية عادلة للتعامل مع أي خلاف قد يطرأ في المستقبل.

وسريعاً علق آل ثاني على التصريحات التي أطلقها الحجرف قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”ـ، “أمين عام مجلس التعاون عين بصمت، وزاول عمله بهدوء، ليخرج اليوم باستبدال مسمى #حصار_قطر بالخلاف الخليجي!! ويخرج بمصطلح جديد وهو رؤية سلمان!! (..)، لن يتقدم هذا المجلس طالما تديره هذه العقول”.

وتابع الوزير القطري قائلا: “ليتك استمريت على الصامت”، بحسب تعبيره.