“شاهد” ماذا فعل زوج أردني لزوجته بسبب الطبخ والتنظيف وغسل الصحون في رمضان!

كافأ زوج أردني زوجته، بإهدائها سيارة حديثة، نظراً “لتعبها في شهر رمضان” وخلال الحجر الصحيّ .

وقال الزوج “ابوسطام” في مقطع وثقه، إن هذه السيارة هدية لـ”ام سطام”، لأنها تعبت في شهر رمضان، وهي مكافأة لها .

وأشار في المقطع الذي رصدته “وطن”، إلى أنّه قرر اهداء زوجته السيارة من أرباحه في شركة التي يعمل بها.

أردني يهدي زوجته سيارة

وذلك نظراً لجهودها في الطبخ والتنظيف وغسل الصحون في شهر رمضان



by: @q1q555

pic.twitter.com/EqpIp8mQWu — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 26, 2020

وتباينت ردود الأفعال على هدية الزوج الأردني لزوجته .

أنا من الأردن وافتخر برجال بلدي واحب اقول نعم كل الرجال عندنا زيهم بقدروا وبحبوا يدلعوا زوجاتهم

🐎⚔️♥️🇯🇴 — MWJ (@marah_mwj) May 26, 2020

هذا اللي يقدر العشرة مو يقول وليه اشكرك هذا شي مفروض عليك — تـُوقيشتَآ|MBS🇸🇦 (@toog01) May 26, 2020

محظوظه ام سلطان فيه احد يقدرها ، وانا قرطاس حلاوه فاضي هالعيد ماجاني — نُ (@otb_fnoo) May 26, 2020

راح يطلع حق السيارة من عيونها اصبرو بس 😂 — Paris l جداوية (@Jedaweh) May 26, 2020

تم ارسال التغريدة للمحروس 👍🏻 — مِـــــيما (@maem_1995) May 26, 2020

وكباقي دول العالم، تتخذ الأردن اجراءاتٍ لمواجهة تفشي فيروس كورونا في المملكة، إذ سُجِّلت الثلاثاء، 7 حالات جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 718 إصابة.

وشهدت أيّام عيد الفطر السعيد تقييداً مشدداً وحظراً للحركة في شوارع المملكة في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس .

وكانت الحكومة الأردنية اتخذت منذ 14 آذار/مارس، مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا، كان من ضمنها إيقاف الصلاة في جميع المساجد والكنائس، وتعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، وإغلاق المقاهي والمطاعم حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك فيما قال وزير الصحة الأردنيّ سعد جابر، الثلاثاء، إن اللجنة الوطنية للأوبئة أوصت بالبدء بـ “الفتح التدريجي” للقطاعات المستثناة من العمل بدءاً من السابع من حزيران/يونيو المقبل، على أن يستمر الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة احترازيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حتى منتصف تموز/ يوليو.