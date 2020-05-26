“شاهد” سائق مصري يتمنى البقاء في الكويت ولا يريد العودة لمصر.. وهذا ما دفعه لقول ذلك

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حديث المواطن المصري “عادل المسلمي”، والذي يعمل كسائق شاحنة، وكان عالقاً لأسابيع طويلة على الحدود السعودية الكويتية حيث اثار حديثه جدلا واسعا بين النشطاء.

وظهر السائق المصري “المسن” في مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن” يقول: “دخلوني قالي السيارة كويتية ولازم ترجع مصدرها الكويت، كنت بالأمس نفسي أمشي أروح بلدي، النهاردة عايز أقعد بالكويت”.

هذا السايق العالق بالحدود، كان يناشد الكويت والسعودية يدخلونا عشان يقدر يسافر مصر



الكويت سمحتله يدخل، والحين يقول يبي يقد بالكويت🤬



شالسالفة مو كنت تقول تبي ترد ديرتك وبتشوف اهلك



#الخميس_المقبل pic.twitter.com/C0MHzJAblv — الرفيق كارل ماركس (@kaifaanii) May 26, 2020

ونشر أحد الحسابات مقطع الفيديو الخاص بالسائق المصري وعلّق ما نصّه: “هذا السائق العالق بالحدود، كان يناشد الكويت والسعودية يدخلونه عشان يقدر يسافر مصر”.

وتابع: “الكويت سمحتله يدخل، والحين يقول يبي يقعد بالكويت، شو السالفة، مو كنت تقول تبي ترد ديرتك وبتشوف أهلك”.

وعلّق أحد المغردين على المقطع قائلاً: “الراجل قصده من المعاملة الكويسة والخير اللي الناس قدمته له، ما بقاش عاوز يرجع مجاملة كلمة حلوة في حقكم، سبحان الله العظيم على بعض العقول”.

الراجل قصده من المعامله الكويسه والخير الي الناس قدمتهوله مابقاش عاوز يىرجع مجامله كلمه حلوه في حقكم ..

سبحان الله العظيم علي بعض العقول — 🛀الخديوي 💀At home 💪⁦🇪🇬⁩⁦🇲🇦⁩ (@Mohamed77005481) May 26, 2020

فيما قال آخر:”ماله شغل هالمسكين، دام أنه لاقي ريق من المسئولين يقول هالكلام، حطه بالسيارة مع المبعدين، وأكيد ما رح يعارض”.

ماله شغل هالمسكين، دام انه لاقي ريج من المسئولين يقول هالكلام، حطه ابسياره ومع المبعدين، أكيد ما راح يعارض!!! — ابوخالد 🇰🇼 (@Bo_khaled_99) May 26, 2020

وكانت سفارة مصر بالكويت كشفت عن تواصلها بالسلطات الكويتية لحل مشكلة المواطن المصري الذي يعمل سائقاً لشاحنة وكان عالقاً بين الكويت والسعودية لأكثر من 63 يوماً.

وأكد مصدر مطلع بالسفارة بأنه تمت مخاطبة السلطات الكويتية بشأنهم في حينه، كما قامت السفارة بالتواصل مع القنصلية العامة لمصر بالرياض لمساعدتهم.