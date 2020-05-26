حساب سعودي شهير يكشف ما يخشاه ابن سلمان اذا سقط ترامب ولهذا السبب يحاول اختطاف سعد الجبري

كشف حساب سعودي شهير ، تفاصيل جديدة عن ملاحقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للمسؤول الاستخباراتي السابق سعد الجبري، مستشار ولي العهد المعتقل محمد بن نايف.

واختار الجبري المنفى الطوعي في كندا منذ عام 2017، خوفاً على حياته، رافضاً العودة إلى المملكة على الرغم من الضغوط المتكررة، اذ تحاول السلطات السعودية اعادته إلى الرياض لما يمتلكه الرجل من اطلاع على ملفات سرية، خلافاً للمعلومات التي سُرّبت وبَرّرت ملاحقته على خلفية تهم فساد.

وقال حساب “العهد الجديد” والمعروف بكشفه لخبايا وتفاصيل الحكم في السعودية، إن خشية ابن سلمان من بقاء سعد الجبري في المهجر يأتي بسبب علاقته الوثيقة مع الدولة العميقة الأمريكية التي قد تعود للتعامل مع الأمير محمد بن نايف في حال سقوط ترامب.

خشية ابن سلمان من بقاء سعد الجبري في المهجر بسبب علاقته الوثيقة مع الدولة العميقة الأمريكية، (التي قد تعود للتعامل مع ابن نايف في حال سقوط ترامب وأن يكون التنسيق من خلال الجبري)، لذلك يضغط ابن سلمان عليه ليعيده إلى البلد من خلال عائلته، (هناك مصادر تتحدث عن إيقاف أحد إخوانه كذلك) — العهد الجديد (@Ahdjadid) May 25, 2020

وأوضح “العهد الجديد”، أن بن سلمان يخشى أن يتم التنسيق في ذلك من خلال الجبري، متابعاً: “لذلك يضغط ابن سلمان عليه ليعيده إلى البلد من خلال عائلته، وهناك مصادر تتحدث عن إيقاف أحد إخوانه كذلك”.

وقالت مصادر استخبارية غربية إن الجبري يتعرض الآن للاضطهاد هو وأسرته.

وكان الدكتور سعد الجبري، الذي ساعد في إحباط مؤامرة تفجير قنبلة لتنظم القاعدة ضد الغرب، قد فر من السعودية ليعيش في الخارج منذ ثلاث سنوات، قبل حملة تطهير نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتحتجز السلطات ابنه وابنته الآن “رهائن”، بحسب ما ذكره نجله الأكبر خالد.

ويقول نجل الجبري “خالد”: “اختطف عمر وسارة عند الفجر في 16 مارس/آذار من سريرهما على أيدي حوالي 50 ضابطا أمنيا جاؤوا إلى المكان في 20 سيارة”.

ثم فتش منزل الأسرة في الرياض، واستولى رجال الأمن على بطاقات الذاكرة الخاصة بكاميرات المراقبة، وخطفوا الشقيقين عمر (21 عاما) وسارة (20 عاما)، واقتادوهما إلى مركز اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي.

وفي وقت سابق، كشف موقع “ميدل إيست آي”، سبب فرار المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق سعد الجبري من بلاده إلى كندا.

وقال الموقع إن السبب يعود للضغوطات والتهديدات التي تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

ووفقاً لمقال كتبه ديفيد إغناتيوس في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن الجبري التقى في أيلول/ سبتمبر 2015 مدير المخابرات الأمريكية السابق جون برينان، أثناء زيارة إلى واشنطن لم يكن محمد بن سلمان على معرفة بها، وبعد عودته صدر مرسوم ملكي بعزله من منصبه.

ويوضح التقرير أن الجبري غادر السعودية قبل مدة قصيرة من عزل الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد بشكل مريب عام 2017، وتعيين محمد نجل الملك سلمان الذي بدأ نجمه في الصعود بسرعة خلال الفترة الأخيرة.

وطبقاً للمصادر التي اعتمد عليها التقرير، فإن سبب مغادرة الجبري للسعودية هو خوفه من أن يصبح هدفاً بسبب ولائه لمحمد بن نايف المعتقل حديثاً، ونفوذه بوزارة الداخلية إضافة إلى الثروة الكبيرة التي يملكها.

ونقل مصدر آخر أن الجبري تلقى رسائل تهديد من ولي العهد بن سلمان، ويواجه مخاوف إمكانية نقله بالقوة إلى السعودية.