“بدون” مصاب بكورونا يفجر غضب الكويتيين بعدما حاول نقل العدوى لممرضتين بالبصق عليهما

أقدم أحد الأشخاص غير محددي الجنسية “البدون” على محاولة نقل عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” منه لاثنتين من الممرضات اللواتي يعملن في إحدى المستشفيات الكويتية.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الأنباء” الكويتية فقد قامت القوات الأمنية الكويتية بوضع الشخص البالغ من العمر 38 عاماً تحت الحراسة الأمنية المشددة، على خلفية اتهام ممرضتين له بمحاولة نقل العدوى لهما من خلال البصق عليهما في المستشفى.

وقامت الممرضتان ـ من جنسية عربية ـ على الفور بالاتصال بالجهات الأمنية، ليأتي رجال النقطة الأمنية القريبة من المستشفى، الذين أبلغهم الممرضتان بأن الرجل المصاب بكورونا “كوفيد19” بلا جنسية، دخل معهما في مشادة كلامية بزعم البصق عليهما.

كما أوضح المصدر بأن جهات الاختصاص وجهت بوضع البدون تحت التحفظ تمهيدا لتسجيل قضية له ومواجهته بأقوال الممرضتين.

وعلّق أحد الأشخاص حول الحادثة وقال: “أنا متعجب من وزارة الصحة مع شكرنا لمجهودهم ولكن عندنا واحد مخالط مصاب كورونا راح بالواسطة وغصب خذوا له مسحة، والنتيجة مو واضحة، ولازم يعيد المسحة صار له أكثر من 3 أيام يراجع الصحة الوقائية ومستشفى جابر ومستشفى مبارك والمطار، محد راضي يستقبله.

وتابع: “مع العلم أن الصحة الوقائية المتواجدة في مستوصف السلام عطوه تحويل لمستشفى جابر، المسئول في مستشفى جابر ما استقبله وقاله روح ما نقدر نأخذ لك مسحة، يعني والحل تبون البيت كله ينعدي بالمرض، حرام عليكم يا وزارة الصحة”.