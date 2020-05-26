“شاهد” النيران تلتهم سوق “الرواق” بالعقبة في مشهد مخيف وخسائر فادحة لأصحاب المحال

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حالة من الحزن، عقب انتشار مقطع فيديو يوثق حريقاً التهم إحدى الأسواق بمحافظة العقبة الأردنية.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول والذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن)، حريقاً ضخماً يشتعل في سوق “الرواق” بالمحافظة، وأدى ذلك لاشتعال النيران في عديد من المحلات، وتسجيل خسارات مادية كبيرة لأصحابها.

كما بيّن المقطع صراع كوادر الدفاع المدني الأردنية مع النيران الهائجة، والتي أتت على عدة محلات وبسطات داخل السوق، مسببة حالة من الهلع بين المواطنين وأصحاب المحلات الذين قدرت خساراتهم بآلاف الدولارات جرّاء الحريق.

وبحسب مصادر أردنية فإن كوادر الدفاع المدني بالعقبة قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنعت وصوله للمحلات الأخرى بمشاركة عدد كبير من سيارات الإطفاء والإسناد.

وأوضح المصدر بأن الحريق لم يُعرف سبب اشتعاله حتى الآن، منوهاً لأنه ربما يكون تماس كهربائي هو السبب فيه، نتيجة الأحمال الكهربائية الزائدة.

ويتزامن هذا مع حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي وإلغاء التجمعات البشرية بكافة أنواعها، يعيشها الأردن ضمن جملة إجراءات اتخذتها السلطات لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وجدير بالذكر أن سوق “الرواق” الشعبي هو سوق تعود ملكيته لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهم تم تأجيره لأصحاب البسطات، وتتجمع فيه عشرات المحلات لبيع الملابس والأحذية والألعاب والنثريات لذوي الدخل المحدود.