مقاتلات روسية في ليبيا
مقاتلات روسية في ليبيا
الهدهد

“شاهد” محاولات روسية يائسة بطلب من ابن زايد لإنعاش حفتر بعدما كتبت “بيرقدار” نهايته ونسفت مخطط الإمارات

كتب وطن
0

أوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في قارة إفريقيا، بأن روسيا نشرت مؤخراً مقاتلات عسكرية في ليبيا لدعم من الروس يقاتلون هناك.

وأوضح بيان بأنه من المرجح أن توفر الطائرات العسكرية الروسية دعماً جوياً وثيقاً والنيران الهجومية لمجموعة “” التي تساند قوات الجنرال الليبي المدعوم من الإمارات في قتال حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وكشف البيان بأن الطائرات وصلت من قاعدة جوية روسية، بعد أن توقفت في سوريا، حيث تمت إعادة إطلاقها للتمويه على أصلها الروسي، ولم يتسن على الفور الاتصال بمسئولين بروسيا للتعليق.

وعرضت “أفريكوم” في منشور على حسابها الرسمي بموقع تويتر، صوراً قالت بأنها لمقاتلات روسية في ليبيا.

كما نقلت وكالة “بلومبرج” عن قائد “أفريكوم” الجنرال “ستيفن تاونسند”، قوله في بيان: “منذ فترة طويلة تنفي روسيا مدى التورط في الصراع الليبي المستمر، حسنا، لا مجال للإنكار الآن.

مضيفاً بأن المقاتلات ستقدم على الأرجع دعماً جوياً وثيقاً ودعماً جوياً لمجموعة فاغنر، التي تدعم ميليشيات حفتر في القتال ضد حكومة الوفاق الشرعية.

وبحسب الجنرال الأمريكي فإنه من الواضح بأن روسيا تحاول قلب الميزان لصالحها في ليبيا، مثلما فعلت في سوريا، مشيراً لأن روسيا استخدمت مرتزقة فاغنر الذين ترعاهم في ليبيا، لإخفاء دورها المباشر، ولتحمل موسكو إنكاراً معقولاً لأفعالها الخبيثة على حد قوله.

وتابع: “تقدر القيادة الأمريكية الإفريقية أن العمليات العسكرية قامت بها موسكو قد أطالت الصراع الليبي وفاقمت الخسائر البشرية والمعاناة البشرية من الجانبين”.

فيما قال جنرال في سلاح الجو الأمريكي بأنه إذا استولت روسيا على قاعدة على الساحل الليبي فإن الخطوة المنطقية التالية هي نشر قدرات دائمة بعيدة المدى لمنع وصول للمنطقة “A2AD”.

ويأتي ذلك في ظل تقدم لقوات الوفاق الشرعية، واقتحامها لتمركزات مهمة كانت تحتلها مليشيات الجنرال المتقاعد في جنوبي طرابلس.

وفي وقت سابق بدأ الجيش الليبي بالتقدم نحو مطار طرابلس القديم، وعدة مواقع إستراتيجية بمحيط جنوبي طرابلس، وفق مصدر عسكري تحدث لوكالة الأناضول التركية.

وتواصل قوات حفتر تكبد خسائر باهظة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي الليبي، وصولاً للحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الإستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي.

قد يعجبك ايضا
تقارير

مُصيبة على رأس الفاشل حفتر.. تصدعات في صفوف مرتزقته وهذه هي الضربة التي كسرت ظهره

تقارير

شد شعره.. نيويورك تايمز تكشف تفاصيل ما طلبه ابن زايد من مرتزقة دوليين وفشلوا في…

الهدهد

ضابط إماراتي يكشف ما أمر به محمد بن زايد لإنقاذ مرتزقة “فاغنر” بعد أن…

الهدهد

3 رحلات جوية نقلتهم ومنظومة دفاع حمتهم.. “شاهد” كيف هرب مرتزقة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.