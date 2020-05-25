“إذا طاح الباب ايش تسويله”.. “شاهد” هذا هو المشهد الذي حذفه تلفزيون الكويت من مسلسل “رحى الأيام”!

تعرضت الحلقات الأخيرة من المسلسل الكويتي “رحى الأيام” لحذف بعض مشاهدها من قبل تلفزيون الكويت، خاصة المشهد الذي يجسد كيف يتم منح الجنسية الكويتية من خلال لجان التجنيس.

ويظهر في المشهد الذي رصدته “وطن” لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة أشخاص، ويدخل أحد الطالبين للجنسية، فيسأله عضو من اللجنة “إذا طاح الباب ايش تسويله؟”، ليُجيب: “أطاطي له”، فيمنحه الجنسية بلا تردد.

فيديو / تلفزيون الكويت يحذف مشهد يجسد من خلاله كيف يتم منح الجنسية الكويتية من خلال لجان التجنيس في مسلسل #رحي_الايام

pic.twitter.com/pIPVhup042 — المجلس (@Almajlliss) May 23, 2020

ثم يدخل شخص آخر إلى اللجنة، ويتم منحه الجنسية بناءً على واسطة من قبل أحد معارفه.

وأثار المشهد الذي تم حذفه جدلاً بين المغردين الكويتيين، واعتبر بعضهم أن هذه الطريقة كانت سبباً في ظلم فئة “البدون” في الدولة، فكتبت مُغردة: “هكذا تم ظلم شريحة بالكويت البدون اللي كانوا بدو ايشين بالبر وعلى الغنم والابل وبيوت الشعر وماكانوا يدرون عن هالسوالف”.

هكذا تم ظلم شريحة بالكويت البدون اللي كانوا بدو ايشين بالبر وعلى الغنم والابل وبيوت الشعر وماكانوا يدرون عن هالسوالف — 🇰🇼 فيونكة 🎀 (@miss_loly_pop) May 23, 2020

ووافقها الرأي مُغرد آخر، وكتب: “تخيل أنه في #بدون لليوم محرومين من ابسط الحقوق لأنهم ماقدروا يسافرون من الاحمدي او الجهرا لغاية شرق عشان ورقه أو لأنه لهجتهم بدوية ولغاية اليوم لا أحد يدري ماهي المعايير التي وضعت للجنسية في ذلك الوقت”.

تخيل أنه في #بدون لليوم محرومين من ابسط الحقوق لأنهم ماقدروا يسافرون من الاحمدي او الجهرا لغاية شرق عشان ورقه

او لانه لهجتهم بدوية

ولغاية اليوم محد يدري شنو المعايير الي وضعت للجنسية في ذلك الوقت — بتكوينو (@bitcoinoo) May 23, 2020

وكتب مُغرد باسم الفيلسوف عن أصل الكويتيين من البداية قائلاً: “صاحب فكرة المشهد، حاب أقولك إن الكويت بلد هجرات من العراق وإيران والجزيرة، وأستقرو بالكويت والعوايل الكبيرة الاقتصادية اللي مسيطرين على البلد حالياً كلهم من العراق والتجار الأصليين أمثال معرفي من إيران بلاش أفلام كلنا عيال قرية وكلن يعرف أخيه”.

صاحب فكره المشهد حاب أقولك إن الكويت بلد هجرات من العراق وإيران والجزيره

وأستقرو بالكويت والعوايل الكبيره الأقتصاديه اللي مسيطرين على البلد الحين كلهم من العراق والتجار الأصليين أمثال معرفي من إيران

بلاش أفلام كلنا عيال قريه وكلن يعرف أخيه — الفيلسوف🇰🇼 (@Q1Q2Q3Q4Q5Hm) May 23, 2020

بينما دافع مُغرد عن طريقة التجنيس التي جسدها المشهد، وكتب:”التاريخ ما فيه عيب يعرض وهذه اللجان كانت قانونية لأنها كانت في بدايات التأسيس الحديث لتأكيد المستحق من غير المستحق مع أن كل أهل الكويت وقتها مستحقين”.

التاريخ ما فيه عيب يعرض وهذي اللجان كانت قانونيه لانها كانت في بدايات التأسيس الحديث لتأكيد المستحق من غير المستحق مع ان كل اهل الكويت وقتها مستحقين — A. ⁦🇰🇼⁩ (@kuwaitchat) May 23, 2020

ولم تكن المرة الأولى التي يتم بها حذف مشاهد من نفس المسلسل، فقد تعرضت الحلقة الـ11 من المسلسل لحذف نصف مشاهدها، لتأتي في 25 دقيقة بالفواصل، مقابل 50 دقيقة يوميا.

وانتقد مؤلف المسلسل مشاري العميري ما تعرض له مسلسله من “القطع غير المبرر” بحسب تعبيره، مضيفا: “كما أتوقع أن تستمر الاجتزاءات على الحلقات القادمة”، وهو ما حدث.

يُذكر أن المسلسل يقدم قصة مأخوذة من أحداث حقيقية، جرت لطفل غادر منطقة القصيم بالسعودية، وعاش في الكويت في عام 1920، متناولا قصصا تجارية لتجار خليجيون، ومستعرضًا نسيج المجتمعات الخليجية في ذلك الزمان، والعادات والتقاليد والترابط بين الأسر والأهل والجيران.

ومسلسل “رحى الأيام” من بطولة جاسم النبهان، عبدالإمام عبدالله، مريم الغامدي، ماجد مطرب فواز، شيلاء سبت، مشاري البلام، محمد الصيرفي، محمد الحملي، نور الكويتية، طارق النفيسي، عبدالعزيز السكيرين، عذاري، فهد مبارك، أحمد بن حسين، رابعة اليوسف، حسين فارس، عبدالله الفريح، حسين الغضبان، غرور، خالد الثويني، من تأليف مشاري حمود العميري وإخراج حمد النوري