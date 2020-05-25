بدأ بنفسه حتى يكون قدوة.. “شاهد” هذا ما فعله وزير أردني في العيد مع أسرته وأثار تفاعلاً واسعاً

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بشكل واسع مع مقطع فيديو أثار موجة إعجاب كبيرة، يوثق ما قام به وزير الصحة الأردني سعد الجابر، خلال نهار عيد الفطر المبارك لهذا العام.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، قيام وزير الصحة الأردني، بالوقوف على باب منزل شقيقته، من بعيد، كي يعايد عليها، دون أن يدخل داخل المنزل، وحديثه لأهل بيت أخته: “كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله العيد الجاي ما بيكون فيه كورونا، وتكونوا جميعا بصحة وعافية، كل سنة وانتو سالمين”.

تفضلوا بمشاهدة كيف قام وزير الصحة بمعايدة شقيقته وأوفى بوعده الذي قطعه على نفسه pic.twitter.com/MEEvMKYFc0 — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) May 25, 2020

وكان فيما سبق قد وعد وزير الصحة الأردني بهذا الأمر عبر مداخلة هاتفية له مع قناة “الحقيقة” الأردنية، حيث قال: “انا أوعد إني أوقف على باب أختي ع البيت، أنا شخصياً ما أدخل وأظل من بعيد أكلمها، وأضل طالع”.

ونشر المغرد “معاذ عصفور” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع الفيديو الخاص بوزير الصحة الأردني وهو يعايد شقيقته، وعلّق ما نصّه :”تفضلوا بمشاهدة كيف قام وزير الصحة بمعايدة شقيقته وأوفى بوعده الذي قطعه على نفسه”.

تفضلوا بمشاهدة كيف قام وزير الصحة بمعايدة شقيقته وأوفى بوعده الذي قطعه على نفسه pic.twitter.com/MEEvMKYFc0 — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) May 25, 2020

وتشهد الأردن منذ عدة أسابيع حالة من حظر التجول وإلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي، ضمن جملة إجراءات اتخذتها وزارة الصحة الأردنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، والذي أصاب بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية 708 حالة إصابة مؤكدة، فيما تسبب الفيروس بوفاة 9 من إجمالي أعداد الإصابات.