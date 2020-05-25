“شاهد” مصري يتطاول على أهل الخليج ويثير غضبهم:”بكره تعرفوا قيمة مصر يا حفاة النفط يا رعاة الغنم”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج عامة والكويت بشكل خاص بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا لمواطن مصري هاجم فيه مواطني الخليج وتطاول عليهم، موجهاً لهم الشتائم وانتقص منهم حيث وصفهم بـ”مجرمي الحرب وحفاة النفط”.

وبحسب مقطع فيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته “وطن”، قال المواطن المصري متطاولا على شعوب الخليج: “دول الخليج مش مستحملة عاملة زي عيل صغير صوت عالي اسمع جعجعة ولا أرى طحيناً أول ما اضرب كف ولول”.

شلون تطلبون الاحترام وهذي الاشكال كل يوم تطلع لنا

مصري يصف الشعوب الخليجية كافة

رعاة الاغنام (ياشحاتين )

الكويت فقط فيها مليون مصري وفاتحين بيوت وتحويلاتهم مليار جنية يوميا ..

لي متي وعندكم هذة النظرة للخليج

وليش احنا نجامل دولة العسكر ؟؟ pic.twitter.com/zZy2PUNoiN — المغردة الكويتية (@lawyer7707) May 24, 2020

وأضاف: “لكن مصر كبيرة قوي عليكم يا شحادين يا حفاة يا رعاة يا من تطاولتم بالبنيان يا مجرمي الحرب، يا من أغناكم الله بفضله فكفرتم بأنعمه وردت عليكم وبالاً يا حفاة النفط يا رعاة الغنم بكرة تعرفوا قيمة مصر”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج مع مقطع الفيديو، معبرين عن غضبهم من تصريحات المواطن المصري، مذكرين بملايين الوافدين في دول الخليج العربي الذي يعملون ويحولون الأموال لبلادهم.

وقال حساب باسم “المغردة الكويتية” بعدما نشرت المقطع: “شلون تطلبون الاحترام وهذي الأشكال كل يوم تطلع لنا، مصري يصف الشعوب الخليجية كافة برعاة الاغنام والشحاتين، الكويت فقط فيها مليون مصري وفاتحين بيوت وتحويلاتهم مليار جنية يوميا”.

ورد أبو عبد الله، على الفيديو بالقول: “الرازق في السما والحاسد في الارض يامن تدعي انا كفرنا بانعمه الم تسمع قول الله ويرزق من يشاء بغير حساب يا حسود والله ما شتتكم في الارض الا لحسدكم لبعض وسلط عليكم الدنيا التي تحبونها فلم ترجعوا منها بشي انتم والدنيا كالعطشان الذي يشرب من ماء البحر ولايرتوي”.

الرازق في السما والحاسد في الارض يامن تدعي انا كفرنا بانعمه الم تسمع قول الله ( ويرزق من يشاء بغير حساب ) ياحسود والله ماشتتكم في الارض الا لحسدكم لبعض وسلط عليكم الدنيا التي تحبونها فلم ترجعوا منها بشي انتم والدنيا كالعطشان الذي يشرب من ماء البحر ولايرتوي — ابو عبدالله (@hadi_sda) May 24, 2020

فيما قالت المغردة أم مساعد: “إذا حنا رعاة غنم فهذا شرف وفخر لنا لأن أشرف وأعظم خلق الله من الرسل والأنبياء كانوا رعاة غنم ومنهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام”.

أذا حنا رعاة غنم فهذا شرف وفخر لنا لأن أشرف وأعظم خلق الله من الرسل والأنبياء كانوا رعاة غنم ومنهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام — ام مساعد (@Al3nizy123) May 24, 2020

وقال مغرد آخر: “يا دكتور مادام تقول مصر كبيرة أوى ليش نص شعبكم متغرب وثلاث أرباعه يحلب من فلوس الخليج الشحاتين !!، ما أدرى تفكيرهم ومنطقهم غير كل الشعوب مهما ما تعطيه وبثوانى يرفسك ويسب ويشتم الله يعينهم على حالهم”.

يادكتور مادام تقول مصر كبيرة أوى ليش نص شعبكم متغرب وثلاث أرباعه يحلب من فلوس الخليج الشحاتين !!!

ماأدرى تفكيرهم ومنطقهم غير كل الشعوب مهما ما تعطيه وبثوانى يرفسك ويسب ويشتم الله يعينهم على حالهم . — واحد من ديرة الخير 🇰🇼 (@abokhalidm1988) May 24, 2020

ورصدت “وطن” عدداً من ردود أفعال الخليجيين على تصريحات المواطن المصري، معتبرين أن ذلك يأتي ضمن مؤامرة على دول الخليج.

تقبل الله طاعتك أستاذة وعيدك مبارك.



لا تزعجي نفسك مع هؤلاء

أغلبيتهم لديهم نقص نفسي وعدم ثقة.

فيتعمدون رمي فشلهم وتفريغ كبتهم على الأمم الأخرى.



شعب مهما وصل من درجات الدراسة يظل يشعر بالنقص



شعب بحاجة الي جلسات علم نفس لتثقيفهم وتعليمهم كيفية التعامل مت الأطراف الأخرى. — Ù. S. A. Q80 فزاع (@OSAQ801) May 24, 2020

هذا من الغيره والله من الغيره علي الخليج لان الله سبحانه انعم علي دول الخليج وعلي اهلها فعادي شوفين بعض هاذي الاشكال الي ما تعرف سولف عدل — saqrkuwait (@saqrkuwaitgmail) May 24, 2020

عسى الله يدمرهم و معهم خونة الداخل إللي جابوهم — AlMulla (@AlMulla96160089) May 24, 2020

ما معقول الجنسية الوحيدة بدول الخليج اللي قاعدة عالمشاكل هم 🤦🏻‍♀️ — بنت البلد (@Bent_albalad_) May 24, 2020

ويشار إلى أن أن الكويت سجلت عشرات أعمال الشغب من قبل مصريين خلال جائحة كورونا في ظل رفضهم الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات الرسمية.

وفي وقت سابق، وجهت اتهامات للإمارات بالعمل على إثارة الفوضى بين الوافدين المصريين ودول الخليج العربي وتحديداً الكويت باستغلال أزمة كورونا، وذلك ضمن مخطط أبو ظبي لزعزعة الاستقرار في الدول العربية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، و9 حالات وفاة، اليوم الاثنين.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 21 ألفا و967 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 165.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأحد، تسجيل نحو 110 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في دول العالم؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات حول العالم إلى 5 ملايين و206 آلاف و614 حالة وبلغ عدد حالات الوفاة 337 ألفا و736.