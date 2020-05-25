“شاهد” إعلامي مصري مقرب من النظام يسيء للكويت وينتقص من شعبها في فيديو “مستفز”

أعاد نشطاء كويتيون تداول مقطع فيديو قديم، خاص بالإعلامي المصري “نشأت الديهي” مع بداية أزمة كورونا، أثار موجة من الغضب والتفاعل من قبل المغردين الذين اتهموه بالتطاول على الكويت والانتقاص منها.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، حديث الإعلامي المصري خلال إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني، يتحدث فيه عن فيروس كورنا المستجد “كوفيد19″، الذي يتسبب بحالة من الرعب في جميع أنحاء العالم.

إمارة الكويت ‼️



جمهورية بلحه مش ناوية تجيبها ل بر #ابعاد_المصريين_مطلب_شعبي pic.twitter.com/0JKAUxvNYR — دار السلام 🇰🇼🕊 (@snabil_q8) May 25, 2020

وقال “الديهي” في مقطع الفيديو المتداول: “الكويت عندهم 45 حالة، إمارة الكويت، عندها 45 حالة إصابة بكورونا”.

ونشر حساب “دار السلام” مقطع الفيديو الخاص بالديهي، وعلّق ما نصّه :”إمارة الكويت، جمهورية بلحة مش ناوية تجيبها لـ بر”. خاتمة تعليقها بوسم : “إبعاد المصريين مطلب شعبي”.

وأثار المقطع عدة تعليقات غاضبة من قبل المتفاعلين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفي ذلك قال أحد المغردين: “بالله وين الخارجية عن هالأشكال والله أعتقد تقطع علاقات على هالكلمة بس للأسف ما فيه أحد يتكلم عشان يحاسبونه، مدري ليش خايفين”.

بالله وين الخارجيه عن هالاشكال ولله اعتقد تقطع علاقات على هالكلمه بس للاسف مافيه احد يتكلم عشان يحاسبونه مدري ليش خايفين — khaleed (@khaleed64) May 25, 2020

فيما قال آخر: “الكويت دولة حرة مستقلة ذات سيادة يحكمها أمير الإنسانية صباح الأحمد الجابر الصباح وليست إمارة، افهم قبل ما تتكلم”:

الكويت دوله حره مستقله ذات سياده يحكمها امير الانسانيه صباح الاحمد الجابر الصباح وليست اماره افهم قبل ماتكلم — Princessq8 (@Fattoonah) May 25, 2020

ويأتي إعادة تداول مقطع الفيديو الخاص بالإعلامي المصري الديهي، ضمن حالة من الصدام الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين كل من المغردين الكويتيين والمصريين، والتي حمي وطيسها خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وسط مطالبات كويتية بضرورة “طرد” الجالية المصرية من الكويت تحت وسم “إبعاد المصريين مطلب شعبي”.