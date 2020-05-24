“شاهد” محمد علي يمسح الأرض في النظام المصري بعد اعتزاله العمل السياسي وهذا ما قاله عن السيسي وفساده

هاجم الفنان المصري، محمد علي، رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، في أول ظهور له بعد اعتزاله العمل السياسي المعارض، بسبب إجراءات الحكومة تجاه انتشار فيروس كورونا في البلاد

وقال محمد علي في مقطع فيديو جرى نشره أمس الأحد، إن ” الحكومة المصرية فشلت في ادارة أزمة كورونا بشكل يحفظ أرواح الشعب المصري، متهماً النظام بمحاولة البحث عن كبش فداء ليتحمل مسؤولية أزمة كورونا والفشل في إدارتها في مصر.

وأضاف محمد علي إن الإعلام والسلطات كثفت في الفترة الماضية الهجوم على الشعب المصري باعتباره المسؤول عن عدم مراعاة ظروف الوضع الصحي في البلاد، مضيفاً: “الحكومة المصرية والسيسي لم يتخذوا أي إجراء على الإطلاق سواء إجرائياً او احترازياً لتأمين روح المواطن المصري في ظل أزمة فيروس كورونا”.

وكان الفنان المصري ورجل الاعمال محمد علي، فضح النظام المصري في سلسلة فيديوهات كشف فيها فساد كبير في مؤسسة الجيش، و”إهدار المال العام من قِبَل الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وتصدَّرت تصريحات محمد علي -وهو صاحب شركة أملاك للمقاولات- وسائل إعلام عربية، وبات المصريون والعرب المهتمون بـ”قضايا الفساد في مصر” التي تحدَّث عنها علي، يترقبون مقاطع الفيديو التي ينشرها الواحد تلو الآخر على حساباته.

ويُشير محرك البحث Google إلى أن كتابة “محمد علي” على المحرك تأتي في صدارة ما يبحث عنه المصريون خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ تم سؤال الموقع عن علي 65 ألف مرة، كذلك أشار محرك البحث إلى ازدياد عدد عبارات البحث عن الرئيس المصري بسبب تصريحات علي.

كذلك انتشرت مقاطع فيديو محمد علي، على يوتيوب، والبعض وضع عناوين لها توحي بأنها سلسلة، كـ”الجزء الأول من حديث محمد علي عن فضائح الجيش، والجزء الثاني من حديث محمد علي عن السيسي”، وحظيت المقاطع بتفاعل كبير.

يذكر أنه وفي يناير/كانون الثاني 2020، تصدر وسم (#ارحل يا سيسي) بموقع تويتر، عقب دعوة أطلقها محمد علي للنزول والتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011.

فيما تفاعل بعض المواطنين مع دعوات للتظاهر دعا إليها محمد علي في ذكرى ثورة يناير 2020، مطالباً السيسي بفتح ميدان التحرير والميادين كافة، فضلاً عن الشوارع الرئيسية للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة.

ومع فشل التظاهرات وعدم خروج أي من المواطنين للتظاهر ضد السيسي، خرج محمد علي في مقطع فيديو، أعلن من خلاله اعتزاله العمل السياسي بالكامل.