“فيديو” صادم أبكى الأردنيين.. هكذا انتهت حياة طفلة بلحظة ووالدها ينفجر: “الله ينتقم منكم يا مرتزقة الدولة”
سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حالة من الحزن والغضب الكبيرين، عقب تداول مقطع فيديو يُوثق تأخر الدفاع المدني الأردني عن طفلة مريضة، توفت وهي تنتظر الإسعاف كي ينقلها للمستشفى، نظراً لعدم قدرة والدها على التنقل بسيارته وأخذها للمستشفى لحالة حظر التجول المفروضة بالبلاد.
ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي أثار حالة من الجدل الواسع ورصدته “وطن”، غضب مواطن أردني تخصّه الطفلة المتوفاة، لينفجر خلال تصويره مقطع الفيديو بنفسه، وقوله: “والله لأخليها كابوس عليكم يا مرتزقة الدولة، الله ينتقم منكم”.
ويستمر المقطع موثقاً حالة الغضب الكبيرة التي أصابت الرجل الذي فقد أعصابه، وأخذ يطلق وابلاً من الشتائم على الدولة وأجهزتها الأمنية والصحية، ومخاطباً رئيس الأمن القومي الأردني ومتهماً إياه بشكل مباشر بالتقصير بحق الطفلة التي توفت بسبب الإهمال.
ونشرت إحدى الصفحات مقطع الفيديو ذلك وعلقت بما نصّه: “وضاعت الإنسانية عند كلمة “عبد مأمور” ماتت الطفلة بعمر 8 شهور، وهو ينتظر الإسعاف وقد منعوه من الذهاب للمستشفى، يجب على مدير الأمن العام تقديم استقالته فوراً”.
فيما علق أحد المغردين غاضبا: “انت بتطلب المستحيل، طالما أنه أصحاب القرار لاشيء يصيبهم فلن يتم تحريك ساكن ولن يتم إقالة أي شخص من منصبه”.
وتابع: “الإنسانية جمعاء انقعها واشرب ميتها اللي إيده بالنار مش زي اللي إيده بالماء”.
وغرد ثالث: “أكثر ناس بتحملوا المسئولية هم أفراد شرطة نقطة العلق، لكل قانون استثناء أو العمل بروح القانون كان بإمكان العسكر أخذ الطفلة وتطبيق القانون على أبيها بالحظر، والمصيبة واحد بحكيله ليش معصب، حسبي الله ونعم الوكيل”.
هذا وتشهد الأردن حالة من حظر التجول والإغلاق وإلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.