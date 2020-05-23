“فيديو” صادم أبكى الأردنيين.. هكذا انتهت حياة طفلة بلحظة ووالدها ينفجر: “الله ينتقم منكم يا مرتزقة الدولة”

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حالة من الحزن والغضب الكبيرين، عقب تداول مقطع فيديو يُوثق تأخر الدفاع المدني الأردني عن طفلة مريضة، توفت وهي تنتظر الإسعاف كي ينقلها للمستشفى، نظراً لعدم قدرة والدها على التنقل بسيارته وأخذها للمستشفى لحالة حظر التجول المفروضة بالبلاد.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي أثار حالة من الجدل الواسع ورصدته “وطن”، غضب مواطن أردني تخصّه الطفلة المتوفاة، لينفجر خلال تصويره مقطع الفيديو بنفسه، وقوله: “والله لأخليها كابوس عليكم يا مرتزقة الدولة، الله ينتقم منكم”.

وضاعت الانسانية عند كلمة "عبدٌ مأمور "

ماتت الطفلة بعمر ٨ شهور وهو ينتظر الاسعاف وقد منعوه من الذهاب للمستشفى!

يجب على مدير الأمن العام تقديم استقالته فوراً!#الأردن pic.twitter.com/4bYqPkUnkS — General Inspector (@GeneralInspect2) May 23, 2020

ويستمر المقطع موثقاً حالة الغضب الكبيرة التي أصابت الرجل الذي فقد أعصابه، وأخذ يطلق وابلاً من الشتائم على الدولة وأجهزتها الأمنية والصحية، ومخاطباً رئيس الأمن القومي الأردني ومتهماً إياه بشكل مباشر بالتقصير بحق الطفلة التي توفت بسبب الإهمال.

ونشرت إحدى الصفحات مقطع الفيديو ذلك وعلقت بما نصّه: “وضاعت الإنسانية عند كلمة “عبد مأمور” ماتت الطفلة بعمر 8 شهور، وهو ينتظر الإسعاف وقد منعوه من الذهاب للمستشفى، يجب على مدير الأمن العام تقديم استقالته فوراً”.

فيما علق أحد المغردين غاضبا: “انت بتطلب المستحيل، طالما أنه أصحاب القرار لاشيء يصيبهم فلن يتم تحريك ساكن ولن يتم إقالة أي شخص من منصبه”.

انت بتطلب المستحيل

طالما انه أصحاب القرار لاشيء يصيبهم فلن يتم تحريك ساكن ولن يتم اقالة اي شخص من منصبه

الإنسانية جمعاء انقعها واشرب ميتها

الي ايده بالنار مش مثل الي ايده بالماء — Mohammad (@hammouri34) May 23, 2020

وتابع: “الإنسانية جمعاء انقعها واشرب ميتها اللي إيده بالنار مش زي اللي إيده بالماء”.

وغرد ثالث: “أكثر ناس بتحملوا المسئولية هم أفراد شرطة نقطة العلق، لكل قانون استثناء أو العمل بروح القانون كان بإمكان العسكر أخذ الطفلة وتطبيق القانون على أبيها بالحظر، والمصيبة واحد بحكيله ليش معصب، حسبي الله ونعم الوكيل”.

اكثر ناس بتحملوا المسؤولية هم افراد شرطة نقطة العلق ..

لكل قانون استثناء او العمل بروح القانون كان بامكان العسكر اخذ الطفلة وتطبيق القانون على ابيها بالحظر .

والمصيبة واحد بحكيله ليش معصب ..

حسبي الله ونعم الوكيل — حسن عشا الدوايمة (@hasanaliasha1) May 23, 2020

هذا وتشهد الأردن حالة من حظر التجول والإغلاق وإلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.