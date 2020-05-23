“الكويت مفيهاش راجل”.. “شاهد” مواطن مصري يشعل أزمة جديدة بين الكويتيين والمصريين ويثير ضجة

أثار مواطن مصري جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوته كافة المصريين في الكويت إلى مغادرتها فوراً.

وقال المواطن المصري في فيديو انتشر على نطاق واسع ورصدته “وطن”: “أنا طالع أقول كلمتين عشان احنا طفح بنا الكيل، أنا بكلم المصريين اللي في الكويت، لو إنت راجل وعندك نخوة وعندك رجولة، بعد اللي بيحصل، أقسم بالله لو أنا ما حقعد دقيقة وحدة في البلد دي”.

والله أول مره أسوف كلب بن ١٦ مصري عنده نخوه وكرامه .. حيث طالب المصريين المقيمين في الكويت المغادره فوراً ان كانوا يملكون ذره رجوله واحده .. وفيما يخص الجزء الاخير من كلمته .. تعال الكويت وانعلمك معنى الرجوله يا ولد الرقاصه لان لا انت ولا اشكالك تعرفون معنى الرجوله pic.twitter.com/OnL9XGUcmL — 🇰🇼 كويت العز 🇰🇼 (@kuwait_al3eeeez) May 22, 2020

وتابع مُهاجماً الكويتيين: ” لو أنا عندي ذرة رجولة، ما حقعد في البلد دي، البلد دي ما فيهاش راجل، كلها عبعضها مافيهاش راجل”.

وتجددت المناوشات وتبادل الاتهامات بين الكويتيين والمصريين مرة أخرى بعد هذا الفيديو، فعلق مُغرد قائلاً: “هذا على أساس أن الطيارة قاعدة بالمطار وتناديهم تكفون تعالوا، يبا حكومتهم ما تبيهم وشفنا شلون يصارخون يبون العودة وبلدهم بايعتهم، أما بخصوص الرجولة فهم معروفين أهل صراخ بس ومافيهم اللي تعتمد عليه وبلهجتهم هم ناس خيخة”.

هذا على اساس ان الطياره قاعده بالمطار وتناديهم تكفون تعالوا



يبا حكومتهم ما تبيهم وشفنا شلون يصارخون يبون العوده وبلدهم بايعتهم



اما بخصوص الرجوله فهم معروفين اهل صراخ بس ومافيهم اللي تعتمد عليه وبلهجتهم هم ناس ( خيخه ) 😂https://t.co/Bl8m7yoBcI https://t.co/YZ8KywzGYc — Madridi (@Mdridi75) May 22, 2020

وأعربت مُغردة عن استغرابها من كلام المصري، خاصة بعد تصرفات الوافدين المصريين في الكويت، وكتبت: “يا مثبت العقل، متعلمين ع تقلب الحكي كل اللي سووه ف الكويت عادي عنده بس معروف شعب يتفل بالصحن اللي اكل منه شعب منكر حسنة ناكر للجميل والله يارب يروحون ونرتاح ونبني كويت جديدة بدونكم بدون فساد وخراب”.

يا مثبت العقل متعلمين ع تقلب الحجي كل اللي سووه ف الكويت عادي عنده بس معروف شعب يتفل بالصحن اللي اكل منه شعب منكر حسنة ناكر للجميل والله يارب يروحون ونرتاح ونبني كويت جديدة بدونكم بدون فساد وخراب — كويتية وافتخر 🇰🇼 (@almousawy56) May 23, 2020

وهاجمتهم مغردة أخرى قائلة: “المشكلة ماعندهم كرامة قاعدين وجيهم مغسولة بمرق”.

المشكله ماعندهم كرامه قاعدين وجيهم مغسوله بمرق — مواطنه (@girljahra) May 22, 2020

وعمم مُغرد آخر بعض الصفات على جميع المصريين، وقال: “جميع العمال المصريين سواءا داخل مصر و خارجها فاشلين اداريا و فنين وحتى الايدي العامله! لأنهم كثير التذمر و النميمه و الحسد و البغضاء ؟ لايوجد عندهم صبر و مثابره و الاخلاص ( من يريد ان يربح في مشاريعه او ينجح فيها نصيحه لا يوظف مصري بأي وظيفه في شركته اثبتوا انهم فاسدين في الدول”.

جميع العمال المصريين سواءا داخل مصر و خارجها فاشلين اداريا و فنين وحتى الايدي العامله! لأنهم كثير التذمر و النميمه و الحسد و البغضاء ؟ لايوجد عندهم صبر و مثابره و الاخلاص ( من يريد ان يربح في مشاريعه او ينجح فيها نصيحه لا يوظف مصري بأي وظيفه في شركته اثبتوا انهم فاسدين في الدول — صريح العباره (@greenflag55) May 23, 2020

فيما رأى ناشط أن المصريين مُجرد دمى في يد حكوماتهم، وكتب: “يعني هم عايفينهم حكومتهم وقاطين ثقلهم علينا، صح لو عندهم رجولة كان رجعوا لأراضيهم غصبا طيبا على اللي مايرضا، ماعندهم أي شيء هم دمى يتلاعبون فيهم الأقوى، وصدق من قال فيهم نسائهم لعب ورجالهم لمن غلب، احنا مانبي الا فراقهم وتطهير هوانا من سمومهم، مافي أي خير يجي من وراهم أدوات إبليس”.

يعني هم عايفينهم حكومتهم وقاطين ثقلهم علينا

صح لو عندهم رجولة كان رجعوا لاراضيهم غصبا طيبا على الي مايرضا

ماعندهم اي شيء هم دمى يتلاعبون فيهم الاقوى

وصدق من قال فيهم نسائهم لعب ورجالهم لمن غلب

احنا مانبي الا فراقهم وتطهير هوانا من سمومهم

مافي اي خير يجي من وراهم ادوات ابليس — kwt son (@q8_gcc14) May 23, 2020

وكان كويتيون قد أطلقوا قبل أيام حملة واسعة طالبوا فيها بضرورة طرد كافة المصريين المتواجدين في الكويت، خارج البلاد.

وأطلق المغردون عبر “تويتر” وسماً بعنوان “#طرد_المصريين_من_الكويت” يطالبون فيه السلطات الكويتية بضرورة إخلاء كافة الجالية المصرية المقيمة بالكويت من البلاد، وذلك لتجاوزات عديدة قاموا بها خلال الفترة الأخيرة التي شهدت عدة أحداث وجرائم كان وراءها وافدين مصريين.

الشرطه الرومانيه تخرج مصري وزوجته بالقوه من طائره كانت علي وشك الاقلاع من مطار بوخرست بأمر من كابتن الطائره بسبب بصق الزوجه علي احدي المضيفات

مسوين مشاكل في جميع انحاء العالم #طرد_المصريين_من_الكويت pic.twitter.com/EHGRuAnjLA — بن مزعل عبداللطيف البحر (@Amab70285944) May 19, 2020

وكان منها كسر حظر التجول والاعتداء على ضباط أمن وبيع بضائع فاسدة وغيرها من الجرائم التي كانت تجول مواقع التواصل خلال الفترة الماضية.

وتعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.

واستمرت الأزمة لأكثر من شهرين، بعدما تأخرت القاهرة في استقبال العالقين، حتى قررت الحكومة الكويتية التدخل وتحمل تكاليف وتذاكر السفر، فيما اعتبرته ابتزازاً من مصر لهم باستخدام شعبها الذي لاذنب له.