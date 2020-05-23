“شاهد” منة عبدالعزيز يوتيوبر مصرية تتعرض للاغتصاب والاعتداء وقصتها تثير ضجة واسعة

تصدرت فتاة “التيك توك” المصرية منة عبدالعزيز، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالساعات الماضية، بعد تسريب فيديو يُوضح تعرضها للاغتصاب والضرب المُبرح على يد شاب يُدعى مازن إبراهيم.

وظهرت منة عبدالعزيز التي تبلغ من العمر 17 عاماً، بفيديو رصدته “وطن”، والكدمات تغطي وجهها، وتقول ان شخصاً يدعى مازن قام بضربها واغتصابها وتصويرها بالإكراه في أوضاع سيئة، وحلق شعرها.

وكشفت منة أن مازن استعان بثلاث فتيات ليتمكن منها، وذكرت أسمائهم تباعاً “شيماء وشقيقتها فاطمة، وثالثة تُدعى رحمة”، وقالت: “في فيديوهات انتشرت ليا بالإكراه وضرب واغتصاب، ناس مغتصباني واحد اسمه مازن إبراهيم، مغتصبني ومصورني بالإكراه، وضاربني ومعورني في كل جسمي، واللي منزلة الفيديو دي بنات صحابي متفقين معاهم، اسمها شيماء شاكر، ورحمة، وفاطمة أخت شيماء، كانوا متفقين مع مازن، وأديهم كلهم عملوا اللي في نفسهم”.

وقالت منة بالفيديو أنها يتيمة ولا تستطيع أخذ حقها بيدها، واستنجدت بالحكومة لمساعدتها

وأثار الفيديو جدلاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من تعاطف معها، ومنهم من رأى أن صورها العارية التي اعتادت على نشرها عبر “التيك توك”، وإبرازها مفاتنها بشكل مُبالغ فيه، أدى إلى اغتصابها.

#حق_منه_عبدالعزيز



She was raped and this is what she got instead of arresting the rapist.



Blame The Criminal Not The Victim pic.twitter.com/ogsJRUlrHw — فاطمة♀🇸🇾 (@fatuxcc) May 22, 2020

#حق_منه_عبدالعزيز

There is no excuses For rapers .

Before you blame her put yourself, in her shoes.nobody deserves to feel this pain no matter how guilty she is. Have some mercy in your heart and support her even if your are disagree with her life style. pic.twitter.com/Sn7dMmQYAO — Sherouk (@Sherouk03945044) May 23, 2020

بنت ١٧ سنة، لها عدد متابعين مش قليل على انستاجرام و تيكتوك! استدرجها بنات أصحابها و ولد ( مازن) اغتصبها، ضربوها و نشروا ڤيديوهات لده!! الشخص هربان حسب رواية صاحبها. بعض التعليقات على اللايڤ اللي عملته من حساب الولد اللي مرتبطة بيه. pic.twitter.com/0WX3bp6sRH — بسنت ماكسيموس (@BassantMaximus) May 23, 2020

NOTHING justifies the fact that she got beat up and raped. idgaf what content she posts or how she dresses. SHE decides what she wears and how she acts. nothing gives them the right to abuse her the way they did. #حق_منه_عبدالعزيز pic.twitter.com/M6ZZFxBpti — salma (@Salma_hassan17) May 23, 2020

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد خرجت شيماء شاكر المُتهمة بمُساعدة المُغتصب، ودافعت عن نفسها في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، لتوجه العديد من الاتهامات للفتاة المغتصبة، مؤكدة على أنها تستحق ما حدث لها.

#حق_منة_عبدالعزيز

ده جزء من لايف عملته #شيماء_شاكر اللي استدرجت منه عشان يغتصبوها بتعترف فيه انهم ضربوها وبتهددها انها لو مسكتتش ولمت الموضوع هتنزل فيديو الأغتصاب نفسه على الإنترنت وشايفه انها شمال وتستاهل اللي حصلها بسبب طريقة لبسها وفيديوهاتها pic.twitter.com/ejHwUcTVyI — پانيك توتال نسوان مدينه نصر (@umsiaa) May 23, 2020

وأكدت شيماء أن كل ما حدث لمنة عبدالعزيز من اعتداء جنسي، كان بمحض إرادتها وذلك لوجود علاقة حب تربها بذلك الشاب الذي انهال عليها بالضرب، مشيرة إلى أنها تمتلك تسجيلات صوتية توثق حقيقة ما حدث بالضبط.

لكن شيماء أغلقت صفحتها عبر “الفيسبوك” واختفت تماماً في وقت لاحق.

أما المتهم بالاغتصاب مازن إبراهيم، دافع أيضاً عن نفسه ونشر عدة فيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، أكد من خلالها أنه لم يغتصب الفتاة.

وطالب مازن الطب الشرعي بالكشف على منة عبدالعزيز لإثبات برائته، مؤكدًا على أنها كانت تبتزه بصحبة “كلاشينكوف” للحصول منه على المال، لافتًا أنها تعيش بعيدًا عن أهلها بعد أن سرقت مال الجراحة التي كانت والدتها ستجريها، قبل وفاتها، وأن اسمها الحقيقي هو “آية” وليس منة كما تدعي وأنها مريضة نفسياً.

الحقيقه Gepostet von Mazen Ibrahem am Freitag, 22. Mai 2020

ونشر مازن عدة فيديوهات تُظهر أن علاقته بمنة عبدالعزيز كانت عادية وبالتراضي بينهما، وكانت ترقص معه وتحتفل دون عنف أو اعتداء.

اهوه الحق بيزهر Gepostet von Mazen Ibrahem am Freitag, 22. Mai 2020

اللي بتقول بنت اتفرجو بتاعتيت الدعاره Gepostet von Mazen Ibrahem am Freitag, 22. Mai 2020

ولم يصدر أن تعليق من الجهات الرسمية بعد، ولكن من المتوقع أن تنتهي القصة باعتقال جميع الأطراف، خاصة بعد قضية مودة أبراهيم وحنين حسام، اللتان تم القبض عليهما بسبب ما يقدمانه من محتوى جريء عبر “التيك توك”.