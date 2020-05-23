“تراك تصرف من مال ابوك”.. “شاهد” ماذا فعل تركي آل الشيخ بعد تلقيه الهدف الثاني خلال مباراة ” تحدي البلاي ستيشين”

أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، موجة غضب واسعة، في فيديو جرى تداوله له وهو يشارك مالك نادي الميريا الإسباني ضد سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، لعبة “بلاي ستيشن”، إذ انتهت مباراة التحدي بينهما بطريقة غير متوقعة.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو رصدته “وطن” لبداية اللعبة التي تقوم على التحدي بين آل الشيخ الذي يمثل نادي الميريا، وآل سويلم ممثلا لنادي النصر، لتوفير وحدات سكنية لصالح مبادرة “جود للإسكان” الخيرية، قبل أن يرمي قبضة “البلاي ستيشن” غاضباً نحو شاشة التلفاز لحظة استقبال شباكه للهدف الثاني.

🎙- تركي آل الشيخ :



" اليد خربانة ". pic.twitter.com/Gewy1FFFNP — كورة النصر 🌙🏡 (@9Kora) May 22, 2020

وتوقفت المباراة بعد تحطم شاشة التلفاز تماماً، بينما يظهر تركي آل الشيخ غاضباً، وآل سويلم يضحك.

وأعاد آل الشيخ نشر فيديو لدقائق المباراة التي لُعبت وعلق ساخراً: “في أحداث شغب بسيطة… بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة … لسا المباراة ما انتهت”.

في أحداث شغب بسيطة … بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة … لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020

وروج تركي آل الشيخ لهذا التحدي باستخدام نجوم كرة القدم حول العالم، الذين ظهروا بفيديو لا يتعدى عشر ثواني، يبدون خلالها اهتمامهم بالتحدي وانتظارهم وتشجيعهم له.

وأثار تركي آل الشيخ غضب السعوديون الذي تنبأوا أنه دفع لهؤلاء النجوم كي يُصوروا هذه الثواني، ملايين الدولارات، مُعتبرين أنه سرقة وإهدار للمال العام.

ماتدري فين عاد تحط دراهم 🇸🇦 الترفيه جيت توزعها على اجانب في مقاطع 9 ثواني ..

ااءء نعتذر ممكن اخوياك — Mohammed Maghfuri💌. (@moha_qasim) May 22, 2020

تنطيني فلوس واصورلك مقطع — محمد محسن⁦⁦🇮🇶⁩⁩⁦𒈠𒄩𒈨𒁕 (@moha_10001) May 22, 2020

كم دفعت لهم ؟ — M. (@justmmmz) May 22, 2020

حتى بوفون دفعتوا له؟؟ نهبتوا بيت مال المسلمين يا طواغيت. — يا السعودية (@SOSOSO89137023) May 22, 2020

ويُتهم تركي آل الشيخ بقيادة مرحلة الإنفتاح في السعودية بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان، وهي المرحلة التي شهدت فيها المملكة مظاهر العري والتحرش وغيرها من السلوكيات التي كانت محرّمة في بلاد الحرمين.