“كأنها لقطة من فيلم رعب”.. “شاهد” لحظة سقوط الطائرة الباكستانية المنكوبة على المنازل والصراخ يسود

صوّرت إحدى الكاميرات بباكستان، لحظة سقوط الطائرة الباكستانية المنكوبة، والتي راح ضحيتها 97 شخصاً، ونجا من الحادثة شخصان فقط.

ويظهر من المقطع المتداول، سقوط الطائرة أثناء محاولتها الهبوط في مطار كراتشي جنوب باكستان، وحدوث انفجار هائل لحظة ارتطامها بالأرض، لتودي بحياة كافة ركابها ما عدا اثنان منهم فقط، وفق ما أكدت السلطات الباكستانية.

ووفق حديث أحد الناجين من تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية “بيا”، فوق مجموعة من المنازل قبيل اقترابها من مطار مدينة كراتشي، بأنه كان هناك صراخ في كل مكان أثناء سقوط الطائرة.

مضيفاً بأنه حين اصطدمت الطائرة بالأرض استعاد وعيه، ورأى النار في كل مكان، ولم يكن من الممكن رؤية أي شخص من الركاب.

وتابع الشاب ذو ال24 عاماً: “كان هناك صراخ أطفال وكبار ومسنين، صراخ في كل مكان، كان الجميع يحاولون النجاة”.

وتابع: “تخلصت من حزام الأمان ورأيت ضوءاً وحاولت السير ي هذا الاتجاه وكان ذلك مجدياً، ومن هناك قفزت من الطائرة”.

وكانت الطائرة المتحطمة قادمة من لاهور، وتحطمت فوق حي سكني بعد ظهر أمس الجمعة، أثناء اقترابها من مطار كراتشي، وذلك بسبب عطل تقني أصاب الطائرة، التي كانت تقل 99 شخصاً، 91 مسافراً والبقية هم أفراد الطاقم، وقد توفوا جميعهم ما عدا الاثنين الناجيين الوحيديّن.