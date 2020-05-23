خدعهم كوكب.. “شاهد” كيف وقعت هذه الدول في خطا “كارثي” وأعلنت العيد السبت؟

أفاد مركز الفلك الدولي بأن بعض الدول التي أعلنت أن أول أيام عيد الفطر يوافق السبت، قد تكون أخطأت برؤية كوكب عطارد، ظناً منها بأنه هلال شهر شوال.

وفي إطار الرد على استفسارات بشأن إعلان دول أفريقية رؤية الهلال، مساء أمس الجمعة، رغم غروب القمر قبل الشمس بجميع دول العالم الإسلامي، قال المركز عبر تويتر: “كوكبا الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جداً، ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة، وقد يكون هذا هو السبب”.

هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي. يشار إلى أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة. قد يكون هذا هو السبب. pic.twitter.com/K9YpUVzyni — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

وتابع في تغريدة أخرى: “صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا”.

صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا. pic.twitter.com/JQ9LInKa7j — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

وكانت عدة دول إسلامية مثل موريتانيا والسنغال ومالي أكدت ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، مساء يوم أمس الجمعة، لتعلن بأن السبت هو أول أيام عيد الفطر، رغم أنه كان من المستحيل عملياً رؤية الهلال، مساء الجمعة، نظرا لغروب القمر قبل الشمس.

فيما أعلنت معظم الدول العربية والإسلامية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر لهذا العام.