في الأردن .. تأخرت عنها سيارة الاسعاف فماتت ووزير الداخلية يتدخل شخصياً بتعليمات رئيس الوزراء!

تابع وزير الداخلية الاردني سلامة حماد، وبتوجيهات من رئيس الوزراء ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ادعاءات مواطن بوجود تأخير من سيارة الإسعاف لإنقاذ ابنته ما أدى إلى وفاتها وذلك في أحدى المناطق التابعة المحافظة الزرقاء.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن مدير الأمن العام أوعز بتشكيل لجنة برئاسة مدير الدفاع المدني العميد أنور الطراونة للتحقيق بهذا الخصوص حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن سيارة الإسعاف وصلت إلى المواطن خلال عشر دقائق من طلب المساعدة.