ضاحي خلفان “حارس بارات دبي” مكشوف عنه الحجاب.. رأى ما حدث في “الوطية” بمنامه فقال “أبشر يا حفتر”

نشر نائب رئيس شرطة دبي السابق والرجل الأمني المقرب من حكام الإمارات ضاحي خلفان، تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر اثارت سخرية واسعة، حيث قال فيها إنه رأى في منامه ما حدث في قاعدة الوطية الليبية، والتي استطاعت قوات حكومة الوفاق الليبية انتزاعها من يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال الأيام الماضية.

وقال “خلفان” في تغريدته التي رصدتها “وطن” ما نصه: “رأيت في منامي بالأمس ما حدث بالوطية، كان زلزالاً ولكن الله سلم، أبشروا يا قوم، الله سلم”.

رأيت في منامي بالأمس ما حدث في الوطية… كان زلزالا ولكن الله سلم… ابشروا يا قوم… الله سلم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 22, 2020

كما نشر خلفان تغريدة أخرى هاجم فيها الرئيس التركي “اردوغان، بعد الهزيمة الثقيلة التي ألمت بقوات حفتر بالوطية، معتبراً بأنه لن يستطيع كسر إرادة الأمة الليبية، على حد قوله.

أردوغان لن يكسر إرادة الأمة الليبية ليخضعها حتى تركع تحت اقدامه… عزة الليبي تأبى ان تلين أمام الغازين — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 22, 2020

فيما قال في تغريدة ثالثة متهما رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بأنه أدخل الأتراك لليبيا بينما تغاضى عن تواجد مرتزقة روس ومصريين مع حفتر: “من يريد يا سراج الخير للوطن يبحث عن مصالحة وطنية ولا يستدعي أتراك وسوريين لقتل أهل ليبيا، وسبل المصالحة عديدة”.

من يريد يا سراج الخير للوطن يبحث عن مصالحة وطنية ولا يستدعي أتراك وسوريبن لقتل اهل ليبيا…وسبل المصالحة عديدة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 22, 2020

وتابع في نبرة إماراتية جديدة بعد الهزيمة الفاضحة لحفتر ومشروع ابن زايد في ليبيا: “كان بإمكانك يا سراج أن تستعين بأخيار القادة العرب للمصالحة، لا أن تستقدم أردوغان لقتل الليبيين”.

كان بإمكانك يا سراج ان تستعين باخيار القادة العرب للمصالحة لا ان تستقدم أردوغان لقتل الليبيبن — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 22, 2020

وأثارت تغريدات خلفان ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر “تويتر”، حيث أخذ المغردون من تغريدات خلفان موادً للسخرية والفكاهة، معتبرين بأنه لا يجد ما يقوله أمام الهزيمة النكراء التي ألمت بقوات حفتر بالوطية.

وفي ذلك قال أحد المغردين ساخراً: “لو كانت الإمارات موجودة قبل عهد النبوة، لكانت مع أبرهة الحبشي تقصف مكة لمكافحة الإرهاب”.

لو كانت الامارات موجودة قبل عهد النبوة لكانت مع ابرهة الحبشي تقصف مكة لمكافحة الارهاب — عمر قطران (@omarabdalrzaak) May 22, 2020

فيما قال أخر: “ما فعلتوه من غدر باليمن تجعل العرب ترتمي بحضن تركيا بكل قناعة”.

مافعلتوه من غدر باليمن تجعل العرب ترتمي بحضن تركيا بكل قناعه — aloosh (@aloosh64609807) May 22, 2020

وكتب ثالث: ” الآن تدعون للمصالحة يا خلفان أين كنتم قبل أن تتدخل تركيا؟ كنتم تخططون وترسلون الأسلحة وتجيشون الجيوش،لكن لا يصلح معكم إلا منطق القوة فهو الرادع الوحيد لأمثالكم”.

الأن تدعون للمصالحة يا خلفان أين كنتم قبل أن تتدخل تركيا؟ كنتم تخططون وترسلون الأسلحة وتجيشون الجيوش،لكن لا يصلح معكم إلا منطق القوة فهو الرادع الوحيد لأمثالكم. — حفيد محمد الفاتح (@hafidalfati7) May 22, 2020

وتأتي تغريدات خلفان بالتزامن مع هزيمة قوات حفتر في قاعدة الوطية في ليبيا، وإحراز قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، تقدمات ملحوظة على حدة محاور، خلال عمليتها “بركان الغضب” التي أطلقتها للتصدي لحملة الجنرال الليبي المدعوم من الإمارات للسيطرة على مدينة طرابلس، منذ عدة أشهر، ولكن دون فائدة.